Organizaciones agrarias y Castilla-La Mancha se unen impulsadas por Aevae por una correcta gestión de residuos

Encuentro informativo organizado por Europa Press 'Cosechando sostenibilidad' celebrado en la sede de Fedeto. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja y Cooperativas Agroalimentarias, el Gobierno de Castilla-La Mancha y empresas como Aevae han mostrado este jueves su disposición a ir de la mano para llevar a cabo una correcta gestión de los residuos en el sector primario.

Así lo han puesto de manifiesto la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; el secretario regional de Asaja, Florencio Rodríguez; el responsable regional de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria de Cooperativas Agro-alimentarias, Jacinto Tello; y el director general de Aevae, José Vicente Ronda, durante el encuentro informativo organizado por Europa Press 'Cosechando sostenibilidad' celebrado en la sede de Fedeto.

En este sentido, el director general de Aevae ha indicado que para la empresa es "importante" que su mensaje llegue al sector primario porque para el sistema es "muy importante" que el agricultor sepa que hay alguien que ha pagado por la correcta gestión de los residuos, que es el fabricante del producto envasado, y que Aevae pone a su disposición una red de puntos para que se recoja correctamente.

"Si este mensaje no llega al agricultor, para nosotros es muy complicado poder alcanzar las tasas de recogida separada por materiales que nos va a obligar la normativa actual de envases", ha manifestado.

INFORMAR DE LAS OBLIGACIONES

De su lado, la directora general de Economía Circular y Agenda 2030 ha destacado que el Gobierno regional no solo tiene la obligación de informar al ciudadano de todas sus obligaciones sino también, en este caso, de informar de las obligaciones que existen en materia de gestión de residuos a todo el sector primario.

"Hay muchos envases derivados de su actividad diaria, su actividad profesional y es de obligado cumplimiento, tanto por la normativa europea como la nacional y la autonómica, que esos envases se gestionen de la mejor manera posible", ha subrayado.

La directora general ha indicado que Castilla-La Mancha tiene que cumplir objetivos a nivel autonómico y estatal "muy ambiciosos". "Si no lo hacemos de la mano de todos, es decir, no solo desde el ciudadano sino también en este caso de los productores y del sector primario en general difícilmente llegaremos a cumplir ese objetivo".

Además, ha señalado que la administración regional no solo cumple con la obligación de ese control y vigilancia del cumplimiento de los objetivos y de esa mejor gestión, sino que también es su obligación hacer una mejor comunicación y educación ambiental, también para el sector primario con el fin de que sepan cómo deben de gestionar de una manera más eficiente y eficaz para todos estos envases".

Con todo, partiendo del entendimiento y de que el agricultor y el ganadero no son gestores de residuos, ha apuntado que en Castilla-La Mancha hay "posibilidades" para llegar a cumplir la normativa que lleve a la gestión de residuos, destacando las diferentes herramientas que pone la Administración para ayudarles. "Sois vosotros, somos nosotros", ha dicho.

TENER LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS

El responsable regional de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria de Cooperativas Agro-alimentarias ha dicho que a la organización que representa el control no le "preocupa" y ha abogado por cumplir la normativa, pero ha pedido que el sector primario tenga las herramientas adecuadas para poder hacerlo.

También ha querido destacar que si no fuera por las cooperativas, que facilitan el punto de recogida "fácil, sencillo y accesible" a los agricultores, éstos "tendrían un problema"; para añadir que también llevan colaborando con la Consejería de Desarrollo Sostenible "continuamente" desde hace años.

"La normativa es la que es, y tiene la complejidad que tiene, ahí no podemos luchar pero es importante poner herramientas y desde nuestra organización, a través de nuestros técnicos, y de las propias cooperativas es una herramienta fundamental para trasladar todo esto, además de toda la formación", ha subrayado.

SIN RENTABILIDAD NO HABRÁ SOSTENIBILIDAD

El secretario regional de Asaja ha comenzado destacando la importancia de la sostenibilidad para el medioambiente pero ha afirmado que para el sector agrario sin rentabilidad y compensación "no va a haber la sostenibilidad que todos queremos" porque "esos residuos se pueden reciclar y pueden ser también un coste, pero también pueden ser una incorporación".

A ello ha unido que si no hay la formación adecuada y esta llega a los agricultores de forma correcta, al sector le va "a costar mucho". "Todavía, dentro de lo que es el esfuerzo que se ha hecho por parte de las Administraciones, queda mucho por desarrollar", ha añadido.

No obstante, ha coincidido con Cooperativas Agroalimentaria en el compromiso adquirido por Asaja de que va a asesorar, informar y divulgar todo lo relativo a la normativa para reciclar los residuos con el fin de llegar a concienciar al sector agrario.