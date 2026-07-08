El plan de control de población de jabalí en Rocacorba (Girona) cumple un año con 2.136 capturas

Imagen de dron para controlar las poblaciones de jabalí - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) - La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha hecho un "balance positivo" del primer año de implementación del plan de control poblacional (PCP) del jabalí en el macizo de Rocacorba (Girona), tras 2.136 capturas.

Este plan se activó en junio de 2025 con el objetivo de reducir los daños agrícolas y los accidentes de tráfico en 12 áreas privadas de caza situadas en municipios de la Selva, Pla de l'Estany, Gironès y Garrotxa, con una durada prevista de 5 años, informa la Generalitat de Catalunya en un comunicado.

Según datos actualizados a 22 de junio de 2026, se han realizado 784 actuaciones, con 477 redadas y 295 actuaciones nocturnas, que han permitido abatir 2.136 jabalíes, más que el objetivo mínimo anual fijado en 1.779 ejemplares, lo que "confirma el cumplimiento de uno de los objetivos operativos establecidos".

Sin embargo, la Conselleria ha afirmado de que el cumplimiento de los objetivos ha sido desigual en el territorio, ya que 10 de las 12 áreas privadas de caza han alcanzado o superado los mínimos exigidos, pero dos cotos, situados principalmente en la zona núcleo del plan, continúan por debajo de los niveles requeridos.

Ante esta situación, el Govern estudia las vías para declarar estas zonas en emergencia cinegética y activar a los equipos públicos para reforzar las actuaciones de cazadores y titulares agrarios.

En cuanto a la seguridad vial, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de abril se han registrado 21 accidentes de tráfico con jabalí, una cifra menor que la del mismo período del año anterior (27 accidentes).

El plan ha permitido "avanzar hacia un modelo más planificado", basado en datos y con actuaciones sostenidas en el tiempo y ahora quiere reforzar la respuesta en las áreas con menor cumplimiento e intensificar el seguimiento del riesgo, por lo que no se descartan nuevas medidas adicionales en los cotos con peores resultados.