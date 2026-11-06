Respaldo institucional a la cooperativa San Vicente, de Mogón (Jaén), por sus 60 años como "referente" de calidad

Foto de familia por el 60 aniversario de la SCA San Vicente - SCA SAN VICENTE

VILLACARRILLO (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

Representantes de las distintas administraciones públicas han mostrado su respaldo institucional a la Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA) San Vicente, de Mogón (Jaén), con motivo de la conmemoración de su 60º aniversario.

Durante el encuentro, que ha servido para celebrar las seis décadas de trayectoria de la entidad que comercializa sus aceites bajo la marca Puerta de las Villas, las autoridades han coincidido en señalar a la cooperativa como un referente de calidad, innovación y sostenibilidad en el sector oleícola.

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha felicitado a la cooperativa por su crecimiento desde su fundación en 1966, pasando de un centenar de agricultores fundadores a superar actualmente los 1.300 socios. Latorre ha ensalzado a la entidad como un "referente" no solo en la provincia, sino también en Andalucía y España.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha compartido la preocupación del sector por la coyuntura de precios en origen, que apenas superan los tres euros, calificando de "inasumible" que se venda por debajo de los costes de producción.

En este sentido, ha valorado la medida del Gobierno de España de retirar el 12 por ciento del aceite de oliva de esta campaña para regular la oferta y ha reivindicado que la provincia debe "liderar el valor, el mercado y las reglas del juego internacional".

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Jaén, Érik Domínguez, ha destacado el papel de la cooperativa y el liderazgo de su presidente, José Gilabert, como un ejemplo de modernización y desarrollo empresarial dentro de la economía social.

Domínguez ha recordado que este modelo representa entre el diez por ciento y el 12 por ciento del PIB andaluz y genera más de medio millón de empleos, defendiendo el apoyo de la administración autonómica a estas iniciativas que "hacen más grande el nombre de Jaén y de Andalucía".

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández Palomino, ha mostrado su satisfacción por la efeméride y ha destacado la importancia de la norma de comercialización aprobada por el Gobierno de España, así como el hecho de que la compañía Deoleo "vaya a tener por fin un porcentaje mayoritariamente español".

Finalmente, el alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, ha manifestado el "orgullo" del municipio por la trayectoria de Puerta de las Villas, a la que ha calificado como "pionera en la defensa del olivar tradicional, del olivar de montaña y en esa producción de aceite temprano y ecológico".

El presidente de la cooperativa, José Gilabert, ha agradecido el respaldo de las instituciones y ha recordado que la entidad afronta el futuro con el reto de seguir aportando valor añadido a través de la economía circular, la sostenibilidad y figuras de calidad como la IGP Aceite de Jaén, incidiendo en que la viabilidad del olivar tradicional requiere de "estrategias de valor que redunden en el bolsillo del agricultor".