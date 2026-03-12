El sector europeo del ajo reclama medidas "urgentes" ante el "fuerte" aumento de costes y de importaciones

Archivo - Imagen de ajos - UNPLASH - Archivo

MÉRIDA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector europeo del ajo han reclamado en Aceuchal (Badajoz) medidas "urgentes" ante el aumento de costes y el "fuerte" crecimiento de las importaciones.

Más de 50 representantes del sector productor y comercializador de ajo procedentes de Francia, Italia y España han participado, entre este miércoles y este jueves, en la reunión del Grupo de Contacto del Ajo del Comité Mixto de frutas y hortalizas.

En ella se han analizado la situación que atraviesa este cultivo en Europa y se han definido propuestas concretas para "garantizar su continuidad", según ha informado la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de ajo (Anpca) en nota de prensa.

Entre las amenazas detectadas, los representantes han identificado el "fuerte incremento" de los costes de producción. La asociación señala que, en los últimos años, los agricultores han registrado subidas superiores al 40% en los precios de fitosanitarios, combustibles, fertilizantes y otros insumos, una evolución que está "estrechamente ligada al impacto de las regulaciones existentes y al contexto económico internacional".

A esta situación se suma, según Anpca, el "notable" aumento de las importaciones de ajo registrado en los últimos tres años, principalmente con origen en China y Egipto. Los representantes sectoriales consideran que este fenómeno ha dejado de ser "una preocupación futura" para convertirse en un "peligro real" para la supervivencia del cultivo europeo.

Ante este escenario, los participantes en el encuentro han acordado trasladar a los parlamentarios europeos la necesidad de adoptar medidas "urgentes", como la activación de la cláusula de salvaguardia frente a las importaciones procedentes tanto de Egipto como de China.

Asimismo, han reclamado la actualización del arancel disuasorio de 1.200 euros por tonelada aplicable a las importaciones de ajo chino, vigente desde su establecimiento en 2001. El sector lamenta que la "falta de revisión" de este instrumento ha reducido progresivamente su eficacia "debido a la pérdida de valor provocada por la inflación acumulada durante más de dos décadas".

El comité ha planteado también la puesta en marcha de actuaciones complementarias, como el refuerzo de la vigilancia aduanera, la mejora de los sistemas de control, trazabilidad y verificación del origen del producto para evitar importaciones "triangulares", así como la implantación de controles "rigurosos" en frontera para asegurar que el ajo importado "cumple los mismos estándares de seguridad alimentaria exigidos a la producción europea".

En el ámbito productivo, los representantes han subrayado igualmente la "necesidad" de mejorar la disponibilidad de materias activas autorizadas en la Unión Europea, con el objetivo de recuperar los niveles de rendimiento por hectárea existentes antes de la retirada de varias herramientas fitosanitarias.

Por su parte, la Anpca ha advertido de que la situación actual compromete "no solo la rentabilidad de las explotaciones", sino también "la estabilidad del tejido empresarial y comercial vinculado al sector".

La organización ha afirmado que el ajo europeo compite en condiciones "claramente desiguales" frente a producciones procedentes de terceros países que "no están sujetas a los mismos requisitos normativos ni a los mismos costes".

La asociación ha insistido en la necesidad de que las instituciones europeas actúen "con rapidez y determinación" para "evitar una pérdida irreversible de superficie cultivada y de capacidad productiva".

La delegación de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) en el grupo de contacto de ajo ha estado compuesta por productores y comercializadores agrupados en Anpca, encabezados por su presidente, Juan Salvador Peregrín y el director general, Luis Fernando Rubio y por el director técnico de la Federación, Luis Martín.