Vallformosa factura 39,5 millones en 2025, un 5% más que el año anterior

Archivo - Sede de Vallformosa. - VALLFORMOSA - Archivo

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bodega Vallformosa cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 39,5 millones de euros, un 5% más que en el año anterior, y un Ebitda de 4 millones, informa en un comunicado este martes.

El 85% de las ventas de la empresa fueron en el extranjero, con los mercados de Bélgica, Países Bajos y Japón como los mayores receptores.

La empresa ha asegurado que los resultados "refuerzan la solidez del modelo de negocio", con un incremento sostenido de las ventas y la capacidad de preservar la rentabilidad en un entorno de mercado que ha definido como complicado.

"2025, un año exigente por la incertidumbre del consumo, del sector y del propio mercado, Vallformosa lo ha convertido en un ejercicio extraordinario: alcanzando cifras récord en los principales indicadores y reforzando la rentabilidad de forma sostenida", ha dicho la compañía.

La ceo de la empresa, Marta Vidal, ha explicado que estos resultados "demuestran la solidez" de su estrategia, con crecimiento de ventas, mantenimiento de la rentabilidad e inversiones para mejorar la eficiencia y la capacidad.