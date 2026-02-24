Los vinos de Denominación de Origen Rías Baixas crecen en ventas, con 36 millones de precintas en 2025

Archivo - Una persona recoge uvas de una parra durante la época de vendimia - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vinos acogidos al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas mantuvieron la tendencia al alza de sus ventas durante el ejercicio 2025, con 36.157.121 precintas de garantía, comúnmente conocidas como tirillas o contraetiquetas.

Estas son expedidas por el Consejo Regulador y su incremento con respecto al año anterior ha sido del 3,05%, informa el mismo en un comunicado. Los litros de vino verificados por el Órgano de Control y Certificación en 2025 ascendieron a 27.117.841 litros.

"Unas cifras que muestran el buen posicionamiento de los vinos de Rías Baixas en el mercado, tanto nacional como internacional". "Estos vinos atlánticos se mantienen en la cifra de más de 36 millones de botellas vendidas", explica.

Además, añade que "la mayor parte de estas se quedan en España, mercado por excelencia de estos vinos de origen gallego; mientras que a la exportación destinan en torno a un 31,89% del volumen total, una actividad en la que en 2025 participaron 108 bodegas amparadas por la denominación de origen".

Por otra parte, explica que el presupuesto de este año para el Consejo Regulador se presenta equilibrado en gastos e ingresos y ascenderá a un total de 4.371.828 euros. "Una cantidad que procede de las cuotas de los asociados e ingresos extraordinarios (61,95%), las subvenciones y el remanente de años anteriores", apostilla.

Además, el Consejo Regulador trabaja en la consecución de las líneas estratégicas de su Plan Director 2030 "con el claro objetivo de incrementar el valor en ventas de los vinos de Rías Baixas".