Agro.- 36 restaurantes y pastelerías de Barcelona participan en Tast a la Rambla hasta el domingo

Primer día de la 12a edición del Tast a la Rambla - TAST A LA RAMBLA

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La 12 edición del Tast a la Rambla, que ha empezado este jueves en la plaza Catalunya, ofrece degustaciones de 30 restaurantes y 6 pastelerías barcelonesas hasta el domingo, informan los organizadores en un comunicado.

Durante la inauguración, el presidente de Amics de La Rambla, Àlex Balletbó, ha afirmado que esta feria permite al barcelonés recuperar espacios de la ciudad, y el Comissionat pel Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, ha recordado que el próximo año, una vez acabadas las obras de la Rambla, "el Tast podrá volver a casa".

El director del Tast, Jordi Parra, ha destacado la apuesta de la feria por reforzar el compromiso con la calidad: "Muestra de ello es la gran participación este año de establecimientos y cocineros de prestigio".

PREMI TAST A ESTRELLA DAMM

En esta primera jornada también se ha entregado el III Premi Tast a la Rambla al directivo y bisnieto del fundador de Estrella Damm, Ramon Agenjo, coincidiendo con el 150 aniversario de la marca cervecera barcelonesa.

Agenjo ha agradecido el galardón, que reconoce su vinculación con el desarrollo gastronómico, cultural y social de Barcelona, así como el papel que Estrella Damm ha tenido durante décadas en la construcción del imaginario gastronómico y mediterráneo de la ciudad.