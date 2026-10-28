Binitord gana el Premi Vinari al mejor vermut balear

Los productos premiados - PREMIS VINARI

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Binitord Vermut (de la bodega menorquina Vinitord) ha ganado este miércoles el Premi Vinari al Millor Vermut de les Illes Balears 2026 y el Palo Moyà (de Licors Moyà) ha vuelto a ser proclamado Millor Palo de Mallorca.

Los II Premis Vinari de Vermut de les Illes Balears i de Palo de Mallorca, creados por el diario digital Vadevi, se han entregado en el Claustre de Sant Domingo d'Inca presididos por el alcalde, Virgilio Moreno, informan los organizadores en un comunicado.

La categoría Vermuts Negres ha premiado al Binitord con el Vinari d'Or, y la Medalla Vinari Plata ha recaído en Miss Vermut Negre (Casa Miss), Muntaner Rojo (Destil·leries Antonio Nadal) y El Mallorquín (Bodegas Suau:

En Vermuts Blancs, ha ganado Au, idò (7103 y La Vermutera) y la medalla de planta ha sido para Vermut de Puntiró Blanc (Vins Jaume de Puntiró) y Vermut Muntaner blanc (Tunel).

La categoría Vermuts Innovadors i Altres Estils ha reconocido a Muntaner Rosé (Tunel) y la medalla de plata ha sido para Miss Vermut Picante (Bar Casa Miss).

PALO DE MALLORCA Y OTROS PREMIOS

Respecto al Palo de Mallorca, el ganador es Vinari Palo Moyà (Licors Moyà) y la plata es para Cabraboc (Esperit de Mallorca), Palo Tunel (Tunel) y Un Palo (Dos Perellons y La Vermutera).

El premio a la mejor etiqueta ha sido para Vermut de Casa Eva; el mejor vermut para cócteles ha sido Miss Vermut Picant (Casa Miss); el mejor Palo de Mallorca para coctelería, para Un Palo! (Dos Perellons y La Vermutera) y el galardón a la mejor vermutería balear, para Bodega Morey (Octavio Caballero, Palma).

El jurado de someliers y bartenders decidió los ganadores durante una cata a ciegas en la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (Ehib).