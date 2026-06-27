Agro.- 'Blanc Giró Ros' 2022 (Galmés i Ferrer), principal Premi Vinari de vinos de Baleares

Vinos galardonados - PREMIS VINARI - MIREIA COMAS

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'Blanc Giró Ros' 2022 de Galmés i Ferrer (IGP Vi de la Terra de Mallorca) ha ganado el principal galardón de los Premis Vinari dedicados a vinos de Baleares, y también ha ganado en la categoría Blancos Crianza, tras una cata a ciegas del jurado de profesionales del sector.

Los Premis Vinari han incluido en su XIV edición la categoría 'Vins de Territori Convidat', que este año se dedican a Baleares: al concurso se presentaron 28 bodegas y 101 referencias, informan este sábado los organizadores en un comunicado.

PREMIOS PRINCIPALES 'GRAN OR'

En la categoría Blancos Jóvenes el principal galardón ('Gran Or') ha sido para 'Nounat' 2025, de la bodega Binigrau (IGP Vi de la Terra de Mallorca), y en Rosados para 'Binitord Rosat' 2025, de Binitord (IGP Vi de la Terra de Menorca).

En Tintos Jóvenes ha ganado 'Alba Negra Menorca' 2025, de Torralba (IGP Vi de la Terra de Menorca); en Tintos Crianza, 'Son Antem S'Era' 2024, de Son Antem (IGP Vi de la Terra de Mallorca); en Tintos de Guarda, 'Gran Vinya Son Caules' 2017, de Miquel Gelabert (DO Pla i Llevant).

El principal entre los Espumosos ha sido 'Llampant' 2023, de Sebastià Pastor (DO Binissalem), y en Dulces, Rancios o de Postre, 'Pansit de Formentera, de Cap de Barbaria (IGP Vi de la Terra Formentera).

ENTREGA EN LA GALA DE OCTUBRE

La participación de estas bodegas ha contado con apoyo del Govern Balear a través de la Conselleria de Agricultura mediante la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local.

Los premios se entregarán en octubre durante la Gala dels Premis Vinari en Vilafranca del Penedès (Barcelona).