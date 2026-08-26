Agro.- La bodega Marimar Estate de Marimar Torres celebra 40 años de trayectoria en California

Archivo - Marimar y Cristina Torres - FAMILIA TORRES - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bodega Marimar Estate, fundada por Marimar Torres, cuarta generación de la familia Torres, celebra 40 años de trayectoria vitivinícola en el Russian River Valley, en Sonoma (California), cultivando unas 30 hectáreas repartidas entre dos viñedos propios, informa Familia Torres en un comunicado este miércoles.

En este aniversario, Marimar Estate abre una nueva etapa bajo el liderazgo de Cristina Torres, directora general, que representa la siguiente generación al frente del proyecto vitivinícola, que elabora chardonnay, pinot noir, albariño, godello y tempranillo.

Tanto la bodega como los viñedos cuentan con certificados de sostenibilidad desde 2017 y han recibido numerosos reconocimientos, incluyendo varias puntuaciones por encima de los 95 puntos en publicaciones especializadas del sector.