Agro.- CaixaBank y elBullifoundation lanzan una guía para los negocios de restauración

El cocinero Ferran Adrià durante la presentación de la obra este jueves. - CAIXABANK

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y elBullifoundation han presentado este jueves 'Plan Genhesis. El plan de empresa para la restauración gastronómica', una guía para impulsar los negocios de restauración gastronómica, explica la entidad bancaria en un comunicado.

El contenido está pensado específicamente para el sector de la restauración gastronómica, "en toda su diversidad", continúa Caixabank, desde pequeños negocios independientes hasta proyectos de mayor complejidad.

"En un contexto marcado por la complejidad creciente del sector, el aumento de costes y una elevada tasa de cierre de establecimientos, 'Plan Genhesis' nace con un objetivo claro: ayudar a reducir la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones en los proyectos de restauración gastronómica", explica la nota.

Así, el libro trata todas las decisiones "clave" en un proyecto gastronómico como la definición de la oferta gastronómica, la identidad y el modelo de negocio, la planificación económica y financiera, la preparación de la apertura o la gestión del restaurante una vez en funcionamiento, aplicando la metodología Sapiens desarrollada por Ferran Adrià y elBullifoundation.

La obra se enmarca en la colaboración de ambas entidades, que desde hace más de una década han impulsado más de 500 eventos, con el objetivo de reforzar su compromiso con "un sector clave para la economía y la cultura".