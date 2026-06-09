Agro.- Corpinnat protagonizará el brindis oficial de los Premis Pimec 2026

Acuerdo de Pimec con Corpinnat - PIMEC

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pimec y Corpinnat han acordado que la marca colectiva que agrupa algunos de los principales elaboradores de espumosos del Penedès (Barcelona) protagonicen el brindis de los 39 Premis Pimec, que el 30 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La colaboración también incluye crear el Espai Corpinnat, un espacio de bienvenida y punto de encuentro para los asistentes que "dará visibilidad al proyecto vitivinícola, estrechamente vinculado al territorio, la calidad y la sostenibilidad", informa Pimec en un comunicado este martes.

El presidente de la patronal, Antoni Cañete, ha afirmado que el acuerdo "une dos organizaciones comprometidas con la excelencia, el arraigo al territorio y la generación de valor económico y social en Catalunya".

PERE LLOPART

El presidente de Corpinnat, Pere Llopart, ha destacado que el acuerdo es el resultado de la "convicción compartida con Pimec que el esfuerzo colectivo de pimes y autónomos es el verdadero motor que defiende el territorio y hace avanzar el país".

Los premios de la patronal reconocen anualmente las mejores iniciativas de Catalunya en una gala solidaria que reúne a representantes del mundo económico, empresarial, institucional y social.