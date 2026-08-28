Agro.- Familia Torres celebra la vendimia con una jornada de actividades

Archivo - Imagen de una comida en las viñas. - FAMILIA TORRES - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha organizado una jornada de actividades este septiembre en la Masia Mas Rabell, en Sant Martí Sarroca (Barcelona), para celebrar la vendimia y que incluye experiencias entre viñas, actividades divulgativas sobre la vendimia y catas de vinos y gastronomía.

La propuesta, que se celebrará el sábado 12 de septiembre, comenzará con una introducción al contexto de la vendimia en el Penedès y el proyecto vinícola de Familia Torres, e incluye también un taller de vendimia, informa la compañía en un comunicado este viernes.

Para el público familiar, la jornada también contará con la narración de un cuento sobre la vendimia y una cata en porrón al lado de las viñas.

Al finalizar las actividades, se llevará a cabo un vermut con música en directo y una comida con productos de temporada de la mano del chef del restaurante El Celleret, así como con una selección de vinos.

Para participar en la jornada, que tiene un coste de 70 euros para adultos y 30 para niños, es necesario reservar plaza a través de su página web o contactando con el departamento de reservas.