Agro.- El Festival Most premiará a la cineasta Judith Colell y a Miguel A.Torres (Familia Torres)

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 14 Most Festival Internacional de Cine del Vino, que se celebrará del 6 al 16 de noviembre en el Penedès y del 26 al 30 en el Priorat, abrirá con el estreno en Catalunya de 'Frontera', de la cineasta Judith Colell y con Miki Esparbé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí y Asier Etxeandia en el reparto, y la realizadora recibirá el Premi Honorífic Most en reconocimiento a su trayectoria.

En la programación de la sección Gran Reserva, dedicada a los grandes estrenos, se podrá ver 'Tres adioses', de Isabel Coixet; 'La Grazia', de Paolo Sorrentino y el actor Toni Servillo; 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch, y 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, informa este miércoles el festival en un comunicado.

También se verá 'El agente secreto', de Kleber Mendonça; 'La tarta del presidente', de Hasan Hadi; 'Duro', de Francesc Cuellar, y 'Dies d'estiu i de pluja', de Col·lectiu Espurnes.

La sección Collita contará con 55 obras procedentes de 13 países del mundo, lo que supone un crecimiento del 15% respecto al año pasado (46), mientras que el número de países crece un 30% desde los 10 del año pasado.

La sección Brot, dedicada a los cortometrajes, presenta una selección de 19 obras que incluyen piezas premiadas esta temporada como 'Insalvable', de Javier Marco; 'La fuerza', de Cristina Martín y María José Martín, y 'Còlera', de Jose Luis Lázaro.

El festival ha puesto el foco en el territorio de El Bierzo, región leonesa con una identidad vitivinícola única.

MIGUEL A.TORRES Y RAÚL PÉREZ

El Most entregará los premios honoríficos del vino al empresario y enólogo Miguel A.Torres, de la bodega Familia Torres, y a Raúl Pérez, elaborador de El Bierzo.

Formado como enólogo en la Universidad de Dijon, Torres se incorporó al negocio familiar en 1962 e impulsó la elaboración de vinos de viñas propias como Mas La Plana, Milmanda y Grans Muralles, y es autor de varios libros sobre viticultura.