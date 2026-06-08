Agro.- Miguel A. Torres publica 'Una vida entre viñedos', que recoge sus memorias

Portada del libro - FAMILIA TORRES

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, publica 'Una vida entre viñedos', un libro que recoge sus memorias, informa Familia Torres en un comunicado este lunes.

El libro es "una crónica íntima y comprometida de su trayectoria vital, la transformación del vino español y su lucha contra el cambio climático".

Torres ha explicado que, con las memorias, ha querido compartir la historia de la bodega, además del "amor por la viña, la responsabilidad con el futuro del planeta y la convicción de que el vino, disfrutado con moderación y ligado a la gastronomía, enriquece la vida y las relaciones humanas".

El libro recoge la trayectoria de Torres, desde "los primeros recuerdos familiares", hasta su formación, la incorporación a la empresa familiar y el proceso de modernización de la bodega.

El prólogo ha ido a cargo del 'master of wine' Pedro Ballesteros, que ha explicado que "estas memorias son necesariamente incompletas", ya que Torres aún tiene recorrido.