Agro.- Mireia Torres gana el Premio Enóloga de Prestigio en la Nit de l'Enologia 2026

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de Innovación y Sostenibilidad de Familia Torres y directora de la bodega Jean Leon, Mireia Torres, ha ganado el Premio Enóloga de Prestigio 2026 de la Nit de l'Enologia, organizada por Associació Catalana d'Enòlegs (ACE) y Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya (CEEC).

Lo recibió el viernes en Familia Torres en un acto que reunió a profesionales del sector vitivinícola, representantes institucionales y de la enología, informa la bodega en un comunicado este miércoles.

ACE y CEEC reconocen la contribución de la premiada al prestigio del sector, "tanto por su labor técnica y de investigación en enología y viticultura como por su impulso a la innovación y a la sostenibilidad".

Además valoran que, a lo largo de su trayectoria, ha respaldado el trabajo de la compañía en proyectos como la recuperación de variedades ancestrales de uva, el desarrollo del "primer" vino sin alcohol en España y la promoción de la viticultura regenerativa.

La galardonada ha agradecido el reconocimiento y reivindicado el trabajo de los enólogos como una "oportunidad de poner en valor el arte mediante el análisis organoléptico y la ciencia".

"Este galardón es, sobre todo, un reconocimiento al trabajo en equipo y a todos los profesionales con los que he tenido la suerte de colaborar estos años", destacó, y también tuvo palabras de agradecimiento para su padre y presidente de la compañía, Miguel A.Torres; su madre, Waltraud Maczassek, y su hermano, Miguel Torres, que asistieron al acto.

LOS OTROS PREMIADOS

La Nit de l'Enologia también galardonó a Damià Deas con el Premio Profesional Senior; a Judith Cortina y David Jobé (periodistas y confundadores de Enoturista.cat) con el Premio al Mérito Periodístico por su trabajo divulgativo, y a Jaume Sancho, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), por el mejor expediente académico.

La DO Penedès recibió un reconocimiento especial por convertirse en la "primera denominación de origen 100% ecológica".