Agro.- Torres Brandy Zero Challenge anuncia los finalistas para la competición 2026

Archivo - El propietario de la coctelería rural 'El Patio de Butacas', en Pola de Siero (Asturias), Alberto Díaz - TORRES BRANDY - Archivo

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Torres Brandy ha anunciado los finalistas locales que competirán en la 4 edición de la Final Global de Torres Brandy Zero Challenge, que se celebrará en Barcelona el 18 de abril y que contará con representantes de países de Europa, Asia y América para presentar sus proyectos sostenibles.

Las propuestas finalistas comprenden desde iniciativas medioambientales hasta proyectos centrados en la comunidad y con un enfoque creativo hacia la economía circular, informa la compañía en un comunicado este lunes.

Los ganadores locales se reunirán en Barcelona del jueves 16 al domingo 19 de abril para un programa de tres días de presentaciones, talleres y competición, en los que cada finalista presentará su proyecto de hostelería sostenible frente a un panel internacional de expertos.

A los participantes se les encomendó presentar proyectos capaces de generar un impacto medible, ya sea reduciendo las emisiones de CO2, minimizando los residuos, mejorando los sistemas de reciclaje, promoviendo la inclusión social o abordando desafíos socioambientales similares.

Los jueces evaluarán sus candidaturas según cuatro criterios clave: la idea, la sostenibilidad, el plan de negocio y el potencial de crecimiento futuro, y el ganador del concurso global recibirá 30.000 eurso para hacer realidad su visión.

FINALISTAS

Entre los finalistas de esta edición, están Tim Freitag (Bonvivant Cocktail Bistro, Alemania), Jason Strohan (St Tropez Bistro and Parlor Bar, Canadá), Jaakko Suokas (Pitkän Päivän Ilta, Finlandia), Jean Trihn (Alquímico Cartagena, Colombia) y Luca De Marco ('Fast Food Vegetale Per Il Grande Pubblico', Italia).

Les acompañan Elisa Villareal (Agave Loop, México), Lauren Ballard (Estados Unidos), Alberto Díaz (El Patio de Butacas, España), Nicolás Castro (Casa Broterwood, Chile), Paul Aguilar (Himkok, Noruega), Giannis Wang (Hope & Sesame, China) y Lottie Barnard (The Rose, Reino Unido).