Agro.- Vila Viniteca celebra en Barcelona la nueva edición de la Venta a la Avanzada

Un momento del acto - VILA VINITECA

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vila Viniteca ha celebrado este lunes en la Casa Llotja de Mar de Barcelona otra edición de la Venta a la Avanzada, que sirve para probar algunos de los principales vinos de la cosecha 2025, referencias que en muchos casos no llegarán al mercado hasta dentro de unos años, informa en un comunicado.

Se han reunido bodegas de España, Francia, Portugal, EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, y han participado entre muchos otros Álvaro Palacios y su hija Lola Palacios, Peter Sisseck y Sara Pérez, y profesionales, coleccionistas y aficionados han catado sus vinos directamente de barrica o con muestras previas al embotellado.

El evento, que se celebra hace más de 25 años, permite reservar vinos destacados antes de que salgan al mercado y conocer las nuevas añadas junto a sus elaboradores, y este martes se repetirá en el Teatro Real de Madrid.