Agro.- Un vino de Família Torres, reconocido como el mejor Pinot Noir de Chile por James Suckling

Imagen del viñedo - FAMILIA TORRES

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vino 'Escaleras de Empedrado' de la cosecha de 2024, de Família Torres, ha sido reconocido como el mejor Pinot Noir de Chile por James Suckling, "una de las voces más influyentes de la crítica internacional del vino" según la bodega.

El equipo del experto le ha concedido 98 puntos, la puntuación más alta que ha obtenido este vino en su historia, hecho que "valida un proyecto que nació mucho antes de que Empedrado fuera reconocida como denominación de origen", ha destacado este miércoles Família Torres en un comunicado.

Ubicado en el Valle del Maule (Chile), el viñedo Escaleras de Empedrado fue la primera plantación chilena de este tipo en situarse sobre terrazas de piedra laja.