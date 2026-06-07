Agro.- La XVI feria 'Reus viu el vi' recibe más de 13.500 visitantes

Inauguración del evento esta semana - CAMBRA DE REUS - TJERK VAN DER MEULEN

TARRAGONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XVI feria 'Reus viu el vi', dedicada a las D.O. de la Cámara de Reus, ha acabado este domingo tras recibir más de 13.500 visitantes en tres días, 1.000 más que el año pasado, informa la Cámara en un comunicado.

El presidente de la Cámara, Mario Basora, ha destacado la feria como plataforma de promoción de los vinos y los vermuts de al zona: "Hemos vuelto a conseguir poner en valor uno de los sectores más destacados de nuestro territorio, el vitivinícola".

Es una iniciativa de la Cámara con apoyo del Ayuntamiento de Reus, la Agència Reus Promoció y el patrocinio de Vermuts Miró.