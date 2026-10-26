La añada de Ribera de Duero calificada como "muy buena" pese a que el Comité Excepcional dice que es excelente

Ribera del Duero - Europa Press

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha anunciado hoy que la Añada 2025 ha obtenido la calificación de "muy buena", tras un proceso de evaluación en el que han participado destacados profesionales del mundo del vino.

El resultado ha sido aprobado por el Pleno del Consejo Regulador, que ha analizado las conclusiones del Comité Excepcional de Calificación, encargado de catar una selección representativa de vinos blancos y tintos de la cosecha 2025.

Para determinar la calidad y el potencial de esta nueva añada, el Consejo Regulador ha contado con un Comité Excepcional integrado por diez expertos, entre sumilleres, periodistas especializados, enólogos y profesionales vinculados a la Denominación de Origen.

La puntuación propuesta por el Comité Excepcional de cosecha correspondiente a la escala de 'Excelente', aunque el Pleno del Consejo Regulador considera que esta añada no reúne los requisitos exigidos en Ribera del Duero para ser calificada como tal, por lo que ha decidido de forma unánime calificar la cosecha 2025 en Ribera del Duero como "muy buena".