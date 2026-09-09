Andorra Taste dedica su 5 edición a la defensa del patrimonio natural y alimentario

Presentación del Andorra Taste - ANDORRA TASTE

Francia será el país invitado del encuentro gastronómico

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

Andorra Taste, el Encuentro Internacional de Cocina de Alta Montaña, celebrará su quinta edición del 16 al 20 de septiembre con el foco puesto en la defensa del patrimonio natural y alimentario, informan los organizadores en un comunicado este miércoles.

El evento "apuesta en esta ocasión por demostrar cómo el producto autóctono, condicionado por el territorio, su clima, altitud y ecosistema, es esencial en la definición de una identidad culinaria propia".

La cita, que reunirá en Escaldes-Engordany (Andorra) a chefs, productores y defensores del territorio, acogerá jornadas profesionales y la feria popular con la que cada año culmina Andorra Taste, y prestará especial atención a Francia, país invitado, "con el que no solo comparte frontera sino también lazos históricos, culturales y culinarios".

Por ello, asistirán los chefs galos Emmanuel Renaut, Vivien Durand y Dennys Teixeira, junto cocineros de otros países como el italiano Riccardo Gaspari, el austríaco Julian Stieger y los españoles Paco Roncero, Iván Cerdeño y los hermanos Torres.

El director de eventos y chef corporativo de Vocento Gastronomía, Jordi Parra, ha explicado en la presentación del evento celebrada en el Aula Gastronómica del Mercat de Santa Caterina de Barcelona, que esta edición se centra en reconocer que "el territorio es el ingrediente", en línea con las ediciones anteriores en las que siempre se ha puesto en valor la cocina del entorno.

PREMIO PARA VIRGILIO MARTÍNEZ

El ceo de Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacado "la gran acogida que tiene el evento en Andorra, que año tras año sigue creciendo".

En esta edición, el Andorra Taste Award 2026 reconocerá la labor del chef peruano Virgilio Martínez, al frente del restaurante 'Central', en Lima, e impulsor de Mater Iniciativa, una iniciativa dedicada a investigar y preservar conocimientos, especies y productos tradicionales de su país.