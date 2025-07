La bodega de Torelló en Gelida (Barcelona) abre una exposición sobre sus 630 años de viticultura

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bodega de Torelló, en Gelida (Barcelona), acaba de abrir una exposición sobre los 630 años de historia de su familia, su finca, su masía y su viticultura, mientras celebra también los 75 años de su primera vendimia para vino espumoso.

'75 años, 75 momentos' ya se ha podido visitar esta semana en una de las cenas del V Festival Gastronómico 'Corpinnat' (la marca colectiva catalana creada al margen de la DO Cava en 2019 para reunir bodegas de vinos espumosos, y de la que Torelló es confundadora).

El documento más antiguo es un pergamino de 1395: constata que el Señor de Gelida estableció una enfiteusis (censo) sobre el Mas de la Torrevella (actual ubicación de la finca Can Martí y de sus masías Can Martí de Baix y Can Martí de Dalt) a favor de Jaume Miquel.

Miquel es antepasado directo materno de las generaciones 21 y 22, hoy representadas por Ernestina Torelló (que preside Caves Torelló desde 1993) y sus dos hijos, Toni y Paco de la Rosa Torelló (actuales responsables de la bodega).

La exposición forma parte del recorrido de las visitas enoturísticas a esta masía medieval: una de las salas subterráneas de la bodega muestra documentos y fotografías que resumen la trayectoria desde entonces, desde la lucha contra la filoxera hasta la fundación de Corpinnat.

Además de documentos históricos, hay imágenes que evocan celebraciones de Torelló y su relación con la gastronomía, grandes cocineros y también personajes famosos, como el encuentro con los cantantes Luciano Pavarotti, Josep Carreras y Plácido Domingo en su gira 'Los tres tenores'.

ESPUMOSO CORPINNAT POR EL ANIVERSARIO

Desde 1951, Francesc Torelló (padre de Ernestina) potenció la industrialización vitivinícola en la finca y empezó a elaborar espumoso y vino embotellado, con la uva de las viñas de la finca Can Martí, cuando estos vinos se conocían como 'champanes'.

Por eso se ha lanzado una edición especial que homenajea los orígenes de la casa: el 'Torelló 75 Aniversario Brut 2018', con un diseño del estudio de Enric Aguilera que se inspira en la primera botella de espumoso embotellada en 1951, con una réplica fiel (que sólo añade la palabra Corpinnat) y un estuche creado para esta ocasión.

Este larga crianza es fruto de un coupage clásico del Penedès, con las uvas xarel·lo (57%), macabeu (23%) y parellada (20%), de viñas ecológicas de la Finca Can Martí y vendimiadas a mano durante la cosecha de 2018: ha sido criado en 75 meses en botella, uno por cada año de historia que se conmemora.