Brindis, tapas y buen ambiente, propuestas para celebrar el Día del Aperitivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aperitivo, la excusa perfecta para disfrutar de juntarse y disfrutar de un vermut, cerveza o vino, acompañada de alguna tapa y bocado celebra este 19 de septiembre su día mundial. Más que un simple bocado, el aperitivo es conversación, risas y desconexión. Es ese instante en el que el tiempo se ralentiza y cada sorbo o mordisco sabe mejor porque se acompaña de la gente que apreciamos y es el momento de brindar, compartir y saborear juntos lo mejor de la cultura gastronómica. Por ello, nada mejor que unos lugares para festejarlo de la mejor manera.

Desde las alturas, Ginkgo Restaurante & Sky Bar se suma a esta celebración con Aperi Sky, un plan efímero disponible del 19 al 21 de septiembre, que aúna lo mejor de la coctelería de autor con tapas que elevan la tradición a un nuevo nivel, todo ello con unas vistas únicas a la Gran Vía o el Palacio Real. El plan -por 21,5 euros- incluye una tapa -entre las que destacan la focaccia casera de porchetta con chutney de mango y tomate seco o la zamburiña a la plancha con hierbas aromáticas, beurre blanc y huevas de trucha-y un cóctel -el aperitivo Castizo, donde el vermut parece reinventarse a base de vino PX, Cream y ginebra infusionada en cítricos, o el Paloma, donde el Tequila Patrón Silver se mezcla con amontillado, yuzu, jengibre, limón y soda de pomelo- a elegir.

Los que busquen un buen tapeo con recuerdos al Sur, en Surtopía (C/ Núñez de Balboa, 106), la propuesta 100% andaluza liderada por José Calleja apuesta para rendir homenaje con letras mayúsculas al aperitivo por una combinación de éxito garantizado como un oloroso y una tortillita de camarones. Ambos representan una seña de identidad del lugar caracterizado por su bodega de generosos o uno de sus clásicos de barra.

Mientras que en Martín Tostón (C/ Castelló, 112), el último proyecto de los hermanos Ismael y Fernando Martín-Hevia, representa una apuesta por la calidad, la cercanía y el saber hacer que ha definido a esta familia a lo largo de tres generaciones, y que ofrece una propuesta gastronómica versátil. Al mediodía, para acompañar ese vermut o caña en ese aperitivo tan español, no falta el protagonismo de las chacinas, el laterío -mejillones, berberechos, navajas, zamburiñas, almejas o ventresca de bonito- y las elaboraciones tradicionales, como las gildas, los torreznos, el salpicón de gambas o la ensaladilla rusa.

En Bikini Bar (C/ Padre Damián, 23), el homenaje en el NH Collection Madrid Eurobuilding de Rafa Zafra a los entrepanes acompañado de la barra de coctelería para el Día del Aperitivo se hace honor con todo un clásico de la casa como es su sándwich mixto en versión sofisticada -pan de molde artesanal del obrador del Eurobuilding, tostado en horno de brasas; jamón 100% natural; y dúo de quesos gallegos Arzúa (suavidad) y San Simón (toque ahumado)-, un bocado que suma cremosidad y crujiente a partes iguales. Nada mejor para hacer un momento perfecto que acompañarlo con esa coctelería clásica y de autor (también mocktails).

En Ponzano (C/ Ponzano 12), enclavado en una de las calles más animadas del barrio de Chamberí, donde cada día se rinde culto al aperitivo, al tapeo y a la gastronomía capitalina, su barra es el lugar perfecto para ese culto al aperitivo, con cañas bien tiradas, vermut de grifo y tapita con la consumición. No faltan tampoco sus chacinas o sus versiones de 'huevos con', escabeches, callos o boquerones fritos. Para paladares clásicos y castizos, una visita a la taberna de Viva Madrid (c/Manuel Fernández y González, 7), donde degustar una tabla de aperitivos típicos madrileños, diseñada por el chef Víctor Camargo, donde destaca su mini bocata de oreja brava a la madrileña en pan de brioche, la croqueta de cocido madrileño hecha con todo el compango, el torrezno confitado y frito con piparra y la ensaladilla rusa con salmón ahumado sobre regañá, que se marida con el cóctel símbolo de la capital, MADrid-91, creado por Diego Cabrera que está inspirado en la clásica torrija madrileña y está hecho con leche infusionada con especias, miel, pan de leche, brandy de Jerez y vermut rojo.

Otra propuesta es un buen bocadillo de jamón, y para ello se han unido John Torres, Sacha Hormaechea y Sánchez Romero Carvajal para transformar este bocado en una experiencia gourmet con tres propuestas que están disponibles en John Barrita hasta el 15 de noviembre, donde se reinterpreta el bocadillo desde un enfoque contemporáneo y creativo como son 'Jamón Jamón o Doble de jamón', 'Tómate Jamón' y 'Chorizo a la fuga'.

En Gato Malasaña, ubicado en la Plaza del 2 de mayo, se ha convertido en uno de los bares predilectos de los madrileños para disfrutar del momento del aperitivo con un vermut Zarro. Con una decoración ecléctica y un ambiente alternativo, se puede degustar sus tapas elaboradas con productos locales y sus conservas, acompañando a un vermut.