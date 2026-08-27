Familia Torres lanza cuatro propuestas de cócteles y mócteles con vino

Esmeralda Sunset - FAMILIA TORRES

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha lanzado cuatro propuestas de cócteles y mócteles con vino, "pensadas tanto para quien desea disfrutar del vino en su versión clásica como para quien prefiere opciones 'low'", informa la bodega en un comunicado este jueves.

Se trata de Viña Esmeralda Spritz, cóctel que reinterpreta el clásico aperitivo italiano "con un giro fresco y elegante", que tiene como base Viña Esmeralda Sparkling, y de Viña Esmeralda & Natureo Cooler, que combina el carácter del clásico Viña Esmeralda con la frescura de una bebida cítrica.

La oferta incluye también Natmosa, una variante de la clásica Mimosa pero sin alcohol que se prepara con Natureo Sparkling, el espumoso desalcoholizado que Torres elabora íntegramente con uvas de moscatel; y Esmeralda Sunset, cóctel que fusiona Viña Esmeralda Rosé con las notas herbáceas y ligeramente amargas de Vermut Casals.