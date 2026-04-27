Madrid Food Fest, el festival gastronómico que lleva la alta cocina a todos los públicos

Madrid Food Fest - MADRID FOOD FEST

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid Food Fest, el festival gastronómico que llevará la alta cocina a todos los públicos, se celebrará los próximos 23 y 24 de mayo en el Museo del Ferrocarril, que se transformará en el epicentro de la gastronomía mundial con 16 chefs que suman 10 estrellas Michelin y 12 Soles Repsol.

En concreto, el festival, que nace con el respaldo de Mercado de los Motores, busca romper los códigos del 'fine dining' tradicional y demostrar que es posible disfrutar de la máxima excelencia gastronómica en un entorno informal, inclusivo y vibrante, según informa la organización en un comunicado.

"Fuimos pioneros en Madrid, casi sin querer, de algo que se ha convertido en una de las actividades de ocio preferidas por tantos aficionados: los mercados urbanos de creadores emergentes. 13 años más tarde, Mercado de Motores lleva más de un centenar de ediciones y ha acogido a más de tres millones de personas, convirtiéndose en uno de los eventos más queridos de España. Ahora tenemos la misma intuición respecto a la gastronomía: vemos un ecosistema de chefs impresionante y el gran momento de Madrid, camino de convertirse en una de las grandes urbes globales", ha avanzado el director de Mercado de Motores y de Madrid Food Fest, Juan Fraile.

Una cita que contará con un cartel plagado de reconocidos chefs nacionales e internacionles que han diseñado creaciones exclusivas para este festival gastronómico.

Desde cocineros con estrella Michelin como Coco Montes (Pabú) Edwin Rodríguez (Quimbaya) Javier Estévez (La Tasquería) o Dani Ochoa (Montia) a reconocidos como Jhosef Arias (Humo/Hasaku/Piscomar), Lucía Grávalos (Desborre) o Pablo Sánchez y Lalo Zarcero (Marmitón), entre otros.

El festival propone, además de estos chefs, una experiencia que vaya mucho más allá del plato, por lo que el Museo del Ferrocarril albergará una agenda completa de actividades para vivir la gastronomía con los cinco sentidos con showcookings y escenarios de divulgación, un mercado de productores con más de 100 productores artesanos de toda España, grabaciones en vivo de podcasts, música y talleres con catas fuera de carta.