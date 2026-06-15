Miguel A. Torres explica en sus memorias las décadas de transformación de Familia Torres

Torres firmando ejemplares tras la presentación - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha presentado este lunes 'Una vida entre viñedos' (Planeta Gastro), unas memorias que repasan sus décadas de transformación de la compañía como cuarta generación de la bodega nacida en 1870.

La presentación ha sido un diálogo con el 'Master of Wine' Pedro Ballesteros, que le ha definido como un perpetuo innovador, y ha dicho que lo sigue siendo y que así se refleja en su libro, que "parece escrito por un señor de 42 años" con un proyecto en marcha, tanto vitivinícola como para combatir el cambio climático.

Ballesteros ha destacado que hiciera "un esfuerzo muy inteligente" ampliando miras, recorriendo el mundo y probando en el Penedès muchas cepas de todo tipo.

Como relata Torres, aprovechó su año sabático de 1983 ampliando formación en Montpellier (Francia): allí siguió el consejo de un profesor para recuperar cepas autóctonas en Catalunya anteriores a la filoxera, a lo que acabó dedicando 30 años.

DEL PENEDÈS Y "MULTIRREGIÓN"

Ballesteros también ha destacado que el actual presidente haya compaginado ser "muy del Penedès" con ser bodega multirregión: Torres explica en el libro cómo su padre ya quiso que la empresa también estuviera fuera de España, por si la política volvía a complicarse, tras la experiencia de la Guerra Civil.

Entonces Miguel A. Torres encontró esa expansión en Chile en los años 70, y después, en los 80, llegaron a Estados Unidos de la mano de su hermana Marimar, con una pequeña propiedad en California que fue aumentando y consolidándose.

Ha relatado que en esa misma década, su hermano y sus hijos influyeron para llegar a otras regiones vitivinícolas españolas, empezando por Ribera de Duero.

Y en los 90 adquirió las bodegas de Jean Leon, cuando su amigo supo que iba a morir, y Torres ha celebrado que esa bodega está hoy "en un nivel muy alto".

CASI TODO EL RANGO DE PRECIOS

Otro éxito que Ballesteros atribuye a Torres es lograr buenos vinos asequibles y calidad industrial, por lo que ha demostrado "capacidad de cubrir todo el rango de precios prácticamente", y lo ha valorado como algo muy difícil de mantener.

PRIMUM FAMILIAE VINI (PFV)

Al hablar de la familia, Torres ha destacado su impulso de Primum Familiae Vini (PFV), un grupo de bodegas familiares con el objetivo de que los jóvenes de las empresas familiares cojan apego por el vino y la viña y de evitar capitales externos.

Ha añadido que en su negocio es básico que la familia contribuya y llegue a la sociedad y ha agradecido la contribución de su mujer toda su vida ("Nunca te lo podré agradecer bastante", ha dicho ante ella) y la de sus hijos, quinta generación en la compañía.

También ha agradecido la contribución a sus memorias de la Global Communications Director de la compañía, Isabel Vea, y su secretaria, Anna Tobella.

Al acto de este lunes han acudido el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el alcalde de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Francisco Romero, y el escritor y enólogo Mauricio Wiesenthal (autor del epílogo), entre muchos otros.