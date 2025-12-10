Nordés (Osborne) impulsa su internacionalización llevando sus productos e innovaciones a más de 50 países

Productos de Nordés - NORDÉS

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nordés, la ginebra premium de origen gallego de Osborne, prosigue con su apuesta por la internacionalización llevando sus productos e innovaciones ya a más de 50 países a nivel global, según informa en un comunicado.

En concreto, la marca se consolida como una de las firmas de referencia en el segmento premium gracias a sus propuestas en gin, vermouth y en la categoría sin alcohol, así como su sólida expansión internacional.

De esta forma, la internacionalización se consolida como uno de los principales motores de crecimiento de Nordés, que prevé que a final de año las ventas fuera de España en 2025 representen un 55% del total, impulsadas por su expansión en mercados clave como Italia, China, Estados Unidos, Francia, Benelux y varios países de Asia-Pacífico.

Así, Italia registra un crecimiento cercano al 40%, muy por encima del 5% registrado por la categoría en gin premium, lo que permitirá que este mercado represente aproximadamente un 12% de las ventas globales de la marca.

Mientras que en China, Nordés ya se posiciona en el 'Top 3' de ginebras premium, acercándose a las dos marcas líderes y superando a referentes históricos de la categoría, reflejando su rápida consolidación en un mercado de alto potencial.

Por su parte, la gama de vermouths de Nordés, una de las últimas innovaciones de la marca, continúa mostrando un desempeño excepcional, con una alta rotación tanto en hostelería como en retail. Además, esta línea comienza a expandirse en algunos mercados internacionales, con una acogida especialmente destacada en países como China.

Otra de las innovaciones de la marca como la de bebidas sin alcohol, que se enmarca dentro del movimiento NoLo (No y Low alcohol), también ha sido bien recibida en los mercados internacionales como Italia y Portugal, mientras que comienza a expandirse a otros países europeos.

Por su parte, en España, Nordés mantiene un desempeño destacado frente a la categoría y sus principales competidores, respaldado por una estrategia sólida en un mercado altamente competitivo y por la preferencia sostenida de los consumidores, con una cuota del 32% en el segmento premium, abarcando tanto el canal Horeca como el retail.

"Nuestro crecimiento internacional confirma que nuestra propuesta conecta con un consumidor cada vez más exigente y nos impulsa a seguir expandiendo la marca hacia nuevos mercados y experiencias. Asimismo, la creciente tendencia hacia momentos de consumo más diurnos y hacia un 'menos, pero mejor' se alinea de forma natural con nuestro posicionamiento, reforzando la coherencia y el valor de nuestra propuesta de marca", ha señalado Julio Miyares Armendáriz, Global Marketing Director de Nordés.