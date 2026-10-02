En torno a medio centenar de parrilleros de España y Portugal competirán el día 20 en Zarautz

As instalaciones de Okelan en Zarautz acogerán el,próximo 20 de octubre la V edición de Maestro Parrillero - OKELAN

SAN SEBASTIÁN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 parrilleros de España y Portugal competirán el próximo día 20 en la localidad gupuzcoana de Zarautz en la V edición del Campeonato Maestro Parrillero.

La cita tendrá lugar en las instalaciones de Marmarra del grupo cárnico Gesalaga Okelan en Zarautz y reunirá a los responsables de cocina de los "mejores restaurantes especializados en chuletas a la parrilla de cada provincia", según los organizadores.

Los representantes de cada territorio se elegirán por votación popular (a través de redes sociales). Hasta la fecha, ya hay confirmado 40 parrilleros profesionales, entre ellos los responsables de restaurantes como Boroa Jatetxea (una Estrella Michelín, en Bizkaia), Asador Iturrama, Sagartoki (Álava) o Sabores do Campo (Portugal).

Los organizadores han destacado que el certamen busca "volver a poner en valor elementos que distinguen a la gastronomía vasca como son la txuleta, la parrilla, pero, sobre todo, la ganadería tradicional". El concurso Maestro Parrillero está dividido en dos partes, la semifinal y la final. En la primera, los participantes, competirán entre sí divididos en cuatro grupos dependiendo de su procedencia.

Los primeros dos grupos, Norte y Este, competirán a la mañana, y los otros dos restantes, Sur y Centro, por la tarde. Los ganadores de cada semifinal llegarán a la gran final que se celebrará a última hora de la tarde. Como novedad, este año la organización ha duplicado el número de jurados profesionales a 80 personalidades procedentes del ámbito de la restauración.