Planas: la Ley de desperdicio alimentario "no es de coerción, es de convencimiento"

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que la futura Ley de desperdicio alimentario "no es de coerción, es de convencimiento", ya que solo funcionará si toda la cadena de suministros y la sociedad se convence de su utilidad.

Lo ha dicho este miércoles durante la clausura del II Foro sobre Desperdicio Alimentario, que se ha celebrado en Barcelona, y que también ha contado con la presencia del teniente de alcalde de la ciudad, Jaume Collboni.

Planas ha destacado que es consciente de los límites de las leyes y que aunque su ignorancia no excusa su cumplimiento, esta Ley en particular "necesita de una convención social muy desarrollada".

"La prioridad es utilizar todo lo que producimos y no producir lo que no necesitamos", ha asegurado el ministro, que ha añadido que la sociedad no se puede permitir desperdiciar alimentos.

Ha explicado que no puede ser "que haya gente que pase hambre" y ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar al máximo los recursos del planeta, ya que los medios son, en sus palabras, escasos y no se deben desperdiciar.

Ha repasado que el 75% de los hogares admite haber tirado comida a la basura y que cada año se tiran a la basura 1.374 millones de kilos de alimentos, lo que equivale a 31 kilos por persona al año.

ETAPA DE REGULACIÓN

Collboni ha celebrado que la lucha contra el desperdicio alimentario ha pasado de ser un asunto moral y ético a una etapa de regulación.

Se ha mostrado esperanzado que la nueva Ley impulse y promocione "una práctica que se debe ir introduciendo en los hábitos de las personas y en el sistema y la cadena de valor de la alimentación".

La jornada ha contado con la exposición del portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Raúl Moreno, que ha explicado la experiencia de la ley catalana de desperdicio de alimentos.

Además, se ha realizado una mesa redonda con la representante de la cadena Consum Nuria Riba; la responsable de calidad en Areas España y Portugal, Marta Álvarez, y la directora de Relaciones Externas de Mercadona en Barcelona provincia y de Responsabilidad Social en Catalunya, Alina Puig.

También han participado la coordinadora del Plan contra el Desperdicio Alimentario en El Corte Inglés, Eva Muñoz; la directora del área de Relaciones Institucionales de Carrefour en Catalunya, Laura Barrallo, y el representante de Plusfresc Rafael Oncins.