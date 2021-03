UAGR cree que la Interprofesional "no ha cumplido" y pide apoyo "para trabajar por los "intereses" del sector del vino

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG) ha pedido el apoyo de los viticultores ante el periodo de elecciones en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja y la Interprofesional del Vino para una organización "coherente y seria" que lleva años trabajando "por los intereses del sector" y exigir "contratos hechos de forma correcta y que se incluyan los costes de producción ante una Interprofesional que no ha cumplido sus funciones".

Así se han expresado este miércoles tanto el vocal en la Interprofesional y el Consejo Regulador, José Luis Pisón, como otros miembros del sindicato, Luis Torres y Leticia Olasolo, quienes han dado a conocer el programa de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja para la próxima legislatura de la Interprofesional del Rioja.

En primer lugar, los asistentes han querido aclarar que su organización "quiso aplazar las elecciones ante la pandemia del coronavirus" y, a pesar de que quedó aprobado "finalmente, no sabemos que sé ha negociado, pero no ha podido ser".

BALANCE "NEGATIVO" DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

Por tanto, han continuado, "una vez no aprobado ese aplazamiento y ante la renovación de la Interprofesional queremos decir que desde la UAGR nuestro balance de los últimos cuatro años es negativa".

En estos cuatro años, ha explicado Luis Torres, "no se han cumplido las funciones básicas que se deberían haber cumplido por parte de la Interprofesional que nació para organizar y regular el mercado además de para hacer promoción de los vinos".

Se trata, en palabras de Torres, de que debía cumplir "un desarrollo equilibrado que no ha conseguido. No hay más que ver que el equilibrio brilla por su ausencia y, ante ello, volvemos a los dientes de sierra en los precios, algo que queríamos evitar porque se produce una pérdida de valor enorme a toda la cadena del vino de Rioja".

Ante esta situación, la UAGR indica que "a quien benefician los dientes de sierra es a los especuladores del sector".

Para la Unión "los culpables" de este "desequilibrio" son, en primer lugar, "las grandes bodegas que presionaron fuerte para que se aumentaran los rendimientos, algo que produjo que el vino se estableciera a la baja hasta el punto que llegó a rondar los costes de producción".

LEY DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

Además, tal y como ha proseguido Torres, "no contentos con eso, con motivo de la pandemia estuvimos de acuerdo en rebajar los rendimientos siempre y cuando hubiera un compromiso por parte de las grandes bodegas para no destruir valor en la cadena y se pagara por encima de los costes de producción y hemos luchado desde la UAGR para reconocer en la ley de la cadena agroalimentaria la cuestión de los costes de producción como los contratos".

Pero lo cierto es que, "nos hemos encontrado con que parte del sector comercial, sobre todo grandes bodegas y del sector productor, se han mofado de esta cadena y de estos logros. Muchas grandes bodegas ni siquiera cumplen la ley de la cadena ni hacen contratos de forma correcta".

Ante todo ello, "pedimos el apoyo de los viticultores porque trabajaremos para que la Interprofesional se implique en todas estas exigencias de los coste de producción y contrato y, a su vez, apoye el observatorio de precios creado por parte del Gobierno riojano para poder conseguir repartos justos de plantaciones de viñedos.

Además, ha indicado, "nosotros no vamos a aceptar que existan plantaciones mientras no se recupere la rentabilidad de los viticultores, algo fundamental".

RECUPERAR Y MANTENER LA RENTABILIDAD DE LOS VITICULTORES

Por su parte, la secretaria técnica del sindicato, Leticia Olasolo ha querido remarcar que las propuestas que realizan "giran en torno al objetivo de recuperar y mantener la rentabilidad de los viticultores y que ésta sea sostenida en el tiempo".

Sobre la ley de la cadena alimentaria, Olasolo ha explicado que "hace poco ha sido modificada gracias a las presiones del sector a nivel nacional para incluir la obligación legal de que todos los contratos de compraventa de productos agrarios estipulasen unos precios que cubrieran los costes de producción".

Además, queremos que dentro de la Interprofesional "se trabaje y se presione para que se cumpla con esta ley de la cadena en lugar de que, como hemos tenido que soportar, se menosprecie por algunos colectivos".

Sobre el crecimiento de la masa vegetal de la DOCa Rioja, desde la UAGR recuerdan que los repartos de los años 16 y 17 "fueron muy criticados por el propio sector, ahora las normas han cambiado pero nosotros no apoyaremos ningún crecimiento de masa vegetal en la DOCa Rioja mientras no se recupere la rentabilidad de precios de la uva y no haya un equilibrio estable entre oferta y demanda".

En cuanto al potencial vitícola, ha dicho, "no queremos el fin en el horizonte de la regulación de las nuevas plantaciones. Hay que presionar para que la Interprofesional no ponga fin a esta regulación que es fundamental para la supervivencia del modelo de viticultora que hoy en día tenemos en La Rioja".

Desde la UAGR recuerdan que han apoyado todas las nuevas menciones que se han hecho en Rioja en los últimos años pero "ahora toca dar un paso adelante en la diferenciación de la calidad de la uva y de los diferentes precios que puedan tener en las producciones".

También creen necesario que existan unas partidas específicas para promocionar los vinos de calidad y no olvidar a las pequeñas producciones "que son realmente los que dan nombre y calidad dentro de la denominación".

En cuanto a las pequeñas bodegas "es necesario que se simplifique todos los trámites y burocracia que tienen que cumplir" y finalmente apuestan por "pelear" por conseguir unos fondos extraordinarios de ayudas ante la pandemia.