Colgate se une a Universo Santi para la formación en cocina y hostelería de siete personas con discapacidad

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Colgate Palmolive España y la Fundación Universo Accesible, que promueve el Restaurante Universo Santi, primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al cien por cien por personas con discapacidad, ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), se han unido para la formación durante seis meses en cocina y hostelería de siete personas con discapacidad.

En el acto de presentación ha estado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha valorado la participación de una empresa nacional como Colgate en un proyecto de formación para personas con discapacidad en Universo Santi, que desde hace ya muchos años se puso en marcha para dar cabida a muchos jóvenes que querían una oportunidad dentro del sector gastronómico a través, un proyecto que está marcando a nivel nacional e internacional una posición y una forma de hacer las cosas que es envidiable".

Marín ha agradecido a Colgate las siete becas que se van a materializar para que siete chicos y chicas con discapacidad puedan formarse en este centro para tener la oportunidad de acceder en el día de mañana al mercado laboral. "Creo que es una iniciativa tremendamente satisfactoria", ha manifestado el viceconsejero de la Junta.

Por su parte, el presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, ha afirmado que se trata de "un sueño hecho realidad", porque Universo Santi, "no solo da empleo, sino que tiene chicos aquí que seguramente tengan un empleo digno sin paternalismo, y se va a escoger a los mejores".

Vila ha destacado que el restaurante fuera incluido dentro de la Guía Michelín y ha afirmado que el confinamiento les vino "muy mal". "Cerramos en febrero --antes del Estado de Alarma-- y hemos abierto los últimos para no poner en riesgo la vida de los trabajadores ni de los clientes. Nos quedamos sin financiación para poder pagar todos los gastos de esta finca. Es muy difícil mantener esto, pero poco a poco lo vamos buscando", ha explicado.

En cuanto a los 'chicos' de Universo Santi, Antonio Vila ha explicado el caso de Alejandro, que llegó un domingo con 22 años. "Al bajarse del coche vi que era un artista y pensé que era una de las estrellas que tenía que estar aquí. Chicote vino y decidió que Alejandro tenía que dar el salto haciendo su sueño realidad", ha añadido.

Igualmente, ha citado a Gloria, una chica para la cual "el mercado no estaba preparado para ofrecer un empleo para una persona muy cualificada pero discapacitada". "Me di cuenta que tenía que ser la líder del proyecto y embajadora del mismo. Gloria no solo es madre, sino que vive con su pareja, con la que comparte empleo".

Por su parte, Nikolaos Skourletis, director general de Colgate Palmolive España, se ha mostrado "contento" por poder colaborar en esta iniciativa. "Trabajar para apoyar a jóvenes a encontrar el trabajo de sus sueños es un mensaje ligado a Colgate. Contribuir que crezca la semilla del optimismo donde está ya está sembrada", ha concluido.