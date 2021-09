Crespo destaca que el incendio en Sierra Bermeja "está dejando trabajar" a los efectivos: "Hay un halo de esperanza"

MÁLAGA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado que el incendio forestal que desde el pasado miércoles asola Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, "está dejando trabajar a los efectivos, que parece muy poco pero es mucho", después de jornadas donde fenómenos como el pirocúmulo provocaron que, por seguridad, los especialistas tuvieran que salir de la zona.

El cambio climático, ha dicho Crespo, "se está haciendo ver claramente en estos incendios tan extraños", reiterando que el de Sierra Bermeja es "inédito" en España, de sexta generación.

En este sentido, en sendas entrevistas en Canal Sur Radio y la Cadena SER, recogidas por Europa Press, la titular andaluza de Desarrollo Sostenible ha recordado las dificultades que está habiendo desde el miércoles con este fuego: "Controlarlo me parece mucho pero hay un halo de esperanza", como el hecho de que se haya podido trabajar esta madrugada.

Ha señalado que se está trabajando en Pujerra: "Los castaños se han comportado bien, BRIF y Brica están desde el minuto 1 y en Jubrique hay focos pero se están teniendo en cuenta". En Casares es donde está más activo "pero se está actuando con medios aéreos".

"Ayer --por el domingo-- hubo dificultades para trabajar", ha recordado, añadiendo que se está haciendo "un trabajo extremadamente quirúrgico". "Mucho aquí no es lo mejor, lo mejor es lo preciso", ha apostillado la consejera para explicar cómo no consiste en que haya muchos medios sino que actúen donde es necesario en cada momento y "sin estorbarse".

En sus declaraciones, la consejera andaluza ha reiterado la coordinación entre todas las administraciones desde el principio y ha insistido en el "magnífico trabajo" del Plan Infoca de Andalucía: "Si no se hubiera hecho ese trabajo quirúrgico hubiera sido mucho peor". También ha agradecido la labor de los alcaldes de los municipios evacuados.

CRÍTICAS

Sobre las críticas del alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, respecto a la tardanza en solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Carmen Crespo ha entendido la "desesperación" de los regidores y de la ciudadanía "porque es muy duro ver un fuego tan cerca pero el Infoca lo ha hecho fenomenal, ha habido los medios necesarios en todos los sitios".

En relación con que municipios como Genalguacil han estado más desatendidos, según su alcalde, la consejera lo ha negado: "En absoluto. El Infoca es un medio forestal y me parece injusto con ellos. Entendemos a todos, a los alcaldes también, pero la mayoría ha colaborado desde el minuto uno".

En este punto, ha defendido el "trabajo impecable" por parte de los técnicos: "Ellos son los que deciden y por parte de la Junta de Andalucía ningún interrogante a las decisiones del Centro Operativo Regional del Infoca". En este sentido, ha recalcado que la UME se solicitó este domingo tras la caída de material incandescente --paveseo-- durante esa madrugada y que provocó otro fuego que acabó uniéndose con el primero.

"El Gobierno de España ha estado aquí desde el minuto uno con sus aviones. El viernes se declaró el nivel 2, que permite traer todos los medios y el director del COR es quien pide y ha pedido lo que ha querido, y pidió a la UME cuando se produjo el nuevo incendio. Los medios no se pueden estorbar y no puede haber mucho por lo que se solicitó cuando hacía falta", ha defendido Carmen Crespo.

"Yo no soy técnica, los técnicos tienen que establecer esas decisiones. Las mías son políticas, cuando me piden cualquier medio que lo puedan tener y lo han tenido", ha sentenciado, insistiendo en que el no solicitar a la UME es "porque hasta el domingo no se necesitaba y el Gobierno de España estaba ya actuando con otros medios".

"Por muchos medios que haya no se arregla antes, que sea organizado, quirúrgico y mandar los medios a sitios estratégicos. El Infoca es un gran cuerpo de coordinación y actuación y lo tiene clarísimo, lo ha pedido cuando hacía falta", ha reiterado.

Además de lamentar de nuevo el fallecimiento de un bombero del Infoca el pasado jueves ha habido dos accidentados "que están bien". Uno esperando una analítica, con afección en costilla y pierna y otro por golpe con una piedra y que se está recuperando.

Por último, respecto al pinsapar de Sierra Bermeja, ha recordado que una ladera se ha visto afectada, la que está mezclada con pinos; pero "la masa gorda está sin afección", por lo que ha agradecido también el trabajo de "ecólogos de toda España, de los FAST que son expertos en meteorología" así como los medios de todas las comunidades autónomas.

También ha hecho hincapié en la solidaridad de la ciudadanía, hoteleros, hosteleros, de municipios como Ronda y del resto de la provincia que han aportado sus efectivos, así como a Infoca, 112, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consorcio de Bomberos de la Diputación y de los distintos ayuntamientos, entre otros.