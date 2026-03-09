Agro.- El sector pesquero catalán anticipa un encarecimiento del pescado por el alza del gasóleo

Archivo - Un pescador en el Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha advertido este lunes de que el incremento del precio del gasóleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo repercutirá en el precio final del pescado para el consumidor.

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, Abad ha alertado de que esta subida de costes genera una "cadena" de encarecimiento que afecta tanto a las capturas como al transporte.

"El consumidor de a pie quizá no podrá comer esa gamba o esa cigala porque todo se ha disparado", ha lamentado, incidiendo en que la situación es especialmente crítica para un sector que ya venía de una situación compleja por las restricciones de días de pesca impuestas desde Bruselas.

Según los datos de Facua-Consumidores en Acción, el precio del gasóleo se ha disparado una media de casi 33 céntimos por litro en la última semana, mientras que el de la gasolina de 95 ha repuntado casi 17 céntimos, tras el conflicto desatado en Oriente Próximo.

IMPACTO POR FLOTAS

Abad ha detallado que las flotas de arrastre y cerco son las más afectadas por su alta dependencia del combustible.

Según sus cálculos, una embarcación de arrastre media consume entre 600 y 800 litros diarios, lo que con el precio del gasóleo rozando o superando el euro por litro, supone un gasto de entre 4.500 y 5.000 euros semanales.

Por su parte, la flota de cerco (dedicada a especies como el boquerón o la sardina) afronta costes de unos 2.500 a 3.000 euros semanales, una cifra que puede dispararse si los bancos de peces se encuentran alejados de la costa y obligan a navegar más millas.

AYUDAS PARA "SER VIABLES"

Ante este escenario, Abad ha pedido al Gobierno central la puesta en marcha de ayudas directas y estructurales, similares a las activadas durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, para garantizar la viabilidad de la flota: "Hay un sector de la flota para el que ya no es viable salir a pescar", ha avisado.

"No pedimos un trato de favor frente a otros colectivos, solo un precio estabilizado para ser viables y poder suministrar alimento a la población", ha subrayado agregado.

Asimismo, ha confirmado que ya se han iniciado contactos con la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat para trasladar la urgencia de la situación al Ejecutivo español.