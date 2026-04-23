Gobierno subraya el esfuerzo hecho para que la almadraba de Chiclana (Cádiz) tenga posibilidad de cuota de atún en 2027

La secretaria general de Pesca del Gobierno de España, María Isabel Artime, y el alcalde de Chiclana, José María Román, en una reunión en Madrid. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Pesca del Gobierno de España, María Isabel Artime, ha subrayado el interés compartido de esta administración y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) con la pesquería tradicional y ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el organismo estatal para la asignación de posibilidades de pesca a la almadraba de Sancti Petri de cara a 2027.

Lo ha hecho tras una reunión este jueves con el alcalde de Chiclana, José María Román, en el marco del diálogo institucional sobre la situación y el futuro de la actividad pesquera en la zona, con especial atención a la almadraba de Sancti Petri, cuya reactivación constituye "un objetivo relevante" para la región, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Según ha indicado Isabel Artime, se prevé que en las próximas semanas el Consejo de Ministros aborde la modificación del Real Decreto que regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, en línea con la evolución positiva de la recuperación de la especie.

En este sentido, José María Román ha resaltado que la reunión en Madrid ha sido "muy productiva" y vuelve a Chiclana "con mucho optimismo", después de explicarle el proyecto de la almadraba de Sancti Petri y lo que ha supuesto en la historia de esta localidad.

"Con el nuevo Decreto se va a abrir la luz para que sea una realidad la nueva almadraba, que no será posible para este año 2026, pero sí para 2027", ha aseverado el alcalde, quien ha añadido que están "a la espera" de que salga ese decreto con la asignación de toneladas para cada almadraba.

En ese sentido, ha dicho que cuentan con "la mejor predisposición" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que la almadraba chiclanera "sea una realidad" y que la empresa Pesquerías Chiclana pueda comenzar en 2027 "una nueva andadura".

"Desde el año 2002 que empezamos a trabajar en este asunto, hemos vivido el periodo de recuperación de la especie, luego el plan de explotación y finalmente el incremento de toneladas. Son 25 años en los que no hemos parado y, por fin, la almadraba de Chiclana se hará realidad", ha afirmado.