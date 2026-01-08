Agro.- Los agricultores mantienen las movilizaciones contra el acuerdo con Mercosur durante la noche

Varias personas cortan la carretera con neumáticos ardiendo durante una protesta en Pontós (Girona). - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Los agricultores que se han movilizado este jueves en diferentes puntos del territorio catalán para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur mantendrán las movilizaciones y bloqueos durante la próxima noche, han informado fuentes de Revolta Pagesa a Europa Press este jueves.

La única convocatoria que aún no ha decidido si se mantiene o no es la de Les Bordes (Lleida), ya que las condiciones meteorológicas son malas y hay poca circulación, y, en caso de no seguir durante la noche, en la mañana de este viernes decidirán si realizan un nuevo corte.

Así pues, se mantiene el bloqueo del Port de Tarragona, donde este jueves se han concentrado unos 70 tractores, que hasta el mediodía de este jueves había provocado la reducción a la mitad en el número de camiones que entraban o salían del recinto respecto a un día normal.

A las 17.15 horas también seguían cortadas la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Lleida) en sentido Barcelona; la C-16 entre Berga y Olvan (Barcelona), y la N-260 en Sort (Lleida).

Por otro lado, los camiones tienen la circulación restringida en la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona), la GI-513 en Cornellà de Terri (Girona) y la C-38 en el Coll d'Ares (Girona).

PROTESTAS

Las movilizaciones agrarias responden a la negativa de parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de la "mala" gestión de la fauna salvaje --que creen que pone en riesgo las explotaciones y la ganadería-- y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), ha reivindicado Revolta Pagesa --entidad que ha organizado los cortes en Catalunya-- desde sus redes sociales.

En Francia, los cortes se producen en la A9 a la altura de Perpignan (Francia), vía de conexión entre España y Francia a través de la AP-7, y se ha generado una línea policial de la Gendarmería gala que evita que los camiones crucen la vía.

"Hoy es el campo. Mañana puede ser cualquier otro sector. La soberanía y la seguridad alimentaria no se negocian", apuntan desde la entidad.

Entre las diferentes reivindicaciones, parte del sector apuesta por la soberanía y la seguridad alimentaria, el fomento del producto local, los protocolos sanitarios justos, una administración "responsable" y la gestión de la fauna salvaje.