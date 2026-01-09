Agro.- Jarc reclama compensar al sector agrario por las posibles pérdidas del acuerdo Mercosur

Imagen de una manifestación de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) - JARC

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La entidad Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha reclamado al Gobierno que tome las medidas necesarias para mitigar los efectos negativos que, asegura, puede generar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en el sector agrario.

En un comunicado compartido este viernes, la entidad ha propuesto la creación de un sistema de compensaciones económicas, la creación de un fondo específico de ayudas o la promoción del consumo de productos agroalimentarios provenientes de Catalunya.

El presidente de Jarc, Joan Carles Massot, ha reivindicado que es incomprensible que no se incluyan medidas compensatorias para aquellos ganaderos y agricultores que, asegura, "verán sus ingresos afectados por este acuerdo".

La entidad ha reiterado la necesidad de que el Parlamento Europeo y el Consejo validen definitivamente el paquete de salvaguardas agrícolas, ideadas para "reforzar la protección del campo europeo ante posibles distorsiones graves" en los sectores más expuestos como el avícola, bovino, de los huevos, cítricos y del azúcar.

Massot ha recordado que reducir los aranceles a la región del Mercosur "favorece una competencia desleal para nuestros agricultores y ganaderos, que verán cómo sus productos son desplazados por los alimentos más baratos de estos países, con costes productivos inferiores y menos controles de calidad".