Agro.- El tráfico de camiones cae un 88% este viernes en el Port de Tarragona por las protestas agrarias

TARRAGONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de entrada y salida de camiones a las instalaciones del Port de Tarragona se ha reducido en un 88,14% interanual hasta las 13 horas de este viernes, coincidiendo con la segunda jornada de movilizaciones de los agricultores en varios puntos de Catalunya, según ha informado la entidad portuaria en un comunicado.

Hasta las 13 horas, un total de 144 camiones han entrado en las instalaciones este viernes, frente a los 1.183 vehículos que lo hicieron en el mismo día de hace un año, mientras que otros 131 camiones salieron del recinto, muy por debajo de los 1.137 camiones que lo hicieron el año previo.

Asimismo, el Sistema de Entrega de Agroalimentarios (SEA) ha registrado este viernes 173 entregas de cereales a los camiones hasta las 13 horas, en contraste con las 780 que se llevaron a cabo hace un año, lo que supone una reducción del 77,82%.

El Plan de Autoprotección del Port de Tarragona se mantiene activado en fase de alerta ante las afectaciones derivadas de las movilizaciones, iniciadas el jueves, lo que comporta un "refuerzo" de la vigilancia a través de una mayor presencia de policía portuaria.

Junto al bloqueo en el acceso al puerto, los agricultores siguen cortando un total de 5 vías en Catalunya, al menos una en cada una de las 4 provincias catalanas desde este viernes a primera hora.