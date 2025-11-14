Agro.- UP pedirá la comparecencia del comisario europeo de Bienestar Animal por la gestión de la DNC

La representación de Unió de Pagesos, encabezada por la coordinadora nacional Raquel Serrat, durante la reunión con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unió de Pagesos (UP) solicitará que se registre una petición conjunta de comparecencia del comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Oliver Várhelyi, ante la gestión de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), según ha informado este viernes en un comunicado.

Esta propuesta llega tras un viaje del sindicato durante esta semana a Bruselas (Bélgica), donde ha mantenido reuniones con eurodiputados de las diferentes formaciones estatales del Parlamento Europeo y con el vicepresidente de la Eurocámara, Javi López, para trasladar sus demandas para el futuro del sector agrario.

El sindicato ha reclamado que se rebaje la consideración de la DNC de la categoría A actual a la categoría B, lo que implicaría, principalmente, que no se tuvieran que hacer vaciados sanitarios en las granjas con la aparición de los primeros casos positivos.

El sindicato defiende que se trata de una enfermedad sin riesgo de transmisión a los humanos que se puede convertir en una enfermedad endémica en España debido al cambio climático.

Además, Unió de Pagesos también ha reclamado otras medidas como que se amplíe la disponibilidad de dosis contra la DNC en el banco europeo de vacunas y que se contemplen las vacunaciones preventivas.