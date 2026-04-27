Intercitrus registra en la UE su campaña de promoción 2027-29 para Alemania, Francia y Reino Unido

Archivo - Intercitrus Registra En La UE Su Campaña De Promoción 2027-29 Para Los Mercados De Alemania, Francia Y Reino Unido - INTERCITRUS - Archivo

VALENCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) da un paso adelante en su hoja de ruta para poner en marcha, después de 18 años, una campaña de promoción de las naranjas y mandarinas españolas. La interprofesional acaba de registrar en la Unión Europea su propuesta de programa de información y promoción, que abarca el periodo 2027-2029 y va dirigido a los mercados de Alemania, Francia y Reino Unido.

Tras convocar y celebrar un concurso al que se presentaron cinco agencias de publicidad, la comisión de gobierno de Intercitrus ha adjudicado a Somos Food Marketing el plan de promoción, según ha informado en un comunicado.

Bajo el lema 'So close, so good' (en castellano se traduciría en 'Tan cerca, tan bueno') -que hace un juego de palabras con la expresión inglesa 'So far, so good'- la campaña seleccionada pretende "fomentar el consumo de naranjas y mandarinas cultivadas en España subrayando el valor añadido que proporciona su máxima cercanía a los consumidores europeos y su producción y comercialización acorde con la normativa comunitaria".

El presidente de Intercitrus, Celestino Recatalá, ha subrayado que el mensaje elegido entre todos los colegios de la interprofesional "nos parece especialmente idóneo porque pone el énfasis en el producto de proximidad que, en el caso de nuestras naranjas y mandarinas, ofrece los mayores estándares de frescura, sabor, seguridad alimentaria y sostenibilidad, así como normativa laboral y social".

'So close, so good', además, resulta un eslogan "breve, pegadizo y de fácil traducción para el francés y el alemán. Creemos que, acompañada con una imagen atractiva e impactante, esta campaña promocional puede reactivar el consumo de nuestras naranjas y mandarinas en los tres mercados internacionales más importantes para el sector citrícola", ha asegurado.

Dentro del presupuesto de la extensión de norma de Intercitrus, que prevé situarse alrededor de cinco millones de euros anuales durante los próximos cinco años, la promoción de naranjas y mandarinas y de zumo natural o 100% exprimido constituye el principal capítulo, con una partida que rondará entre el 55 y 75% del total, por delante de otros ejes de actuación como líneas de I+D, la defensa fitosanitaria y la lucha contra plagas y enfermedades.

La interprofesional ha acudido a la convocatoria vigente de ayudas para obtener la cofinanciación de las campañas de promoción con fondos europeos de hasta un 70% (países UE) y 80% (países no comunitarios) a fin de ampliar el presupuesto definitivo.