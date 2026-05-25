La Mesa del Arroz de Extremadura alerta de la "complicada situación" que atraviesa el sector

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Reclama la aplicación y control de la Ley de la Cadena Alimentaria

MIAJADAS (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Arroz de Extremadura ha trasladado este lunes su preocupación por la "complicada situación" que atraviesa actualmente este sector en la región, ya que la comercialización la cosecha de 2025 cuenta con "enormes dificultades" debido a la existencia de importantes stocks acumulados, tanto en Extremadura como en otras regiones de España y en distintos países productores de Europa.

Esta situación "está provocando una fuerte presión sobre los precios actuales del arroz", según alerta en nota de prensa esta entidad, que representa a productores, industrias y almacenistas del cultivo del arroz en Extremadura.

En ese sentido, añaden que este escenario que sufre el sector se está viendo agravado por varios factores, entre los citan la entrada de arroz procedente de terceros países, que está produciendo "a precios que no cubrirían los costes de producción que soportan los agricultores extremeños", lo que supone una "clara desventaja".

Así, el sector arrocero reclama la aplicación y control de la Ley de la Cadena Alimentaria, y pide "respeto" hacia todos los agentes productores, comercializadores y transformadores extremeños, "cuyo esfuerzo ha permitido mantener vivo este cultivo estratégico en nuestra comunidad autónoma".

También reclaman responsabilidad antes de realizar denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, "valorando previamente el impacto que estas actuaciones pueden tener sobre los propios productores extremeños afectados por la situación descrita".

Ante la situación, la Mesa del Arroz de Extremadura ha solicitado una reunión con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, para "trasladarle de primera mano la situación que atraviesa el sector y abordar conjuntamente las cuestiones que actualmente están asfixiando al cultivo del arroz".