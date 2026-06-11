La UE publica la inscripción de la DOP Pera del Bierzo en el registro de indicaciones geográficas

Previsiblemente llegará a los mercados bajo este sello en la cosecha de 2027, una vez completada la implantación de la nueva figura de calidad

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea ha publicado este jueves el registro definitivo de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Pera del Bierzo en el registro de indicaciones geográficas, lo que culmina un largo proceso de trabajo técnico y administrativo impulsado por la Asociación Berciana de Agricultores (ABA).

Por este motivo, dicha Asociación ha expresado su "enorme satisfacción", que supone el máximo reconocimiento europeo a la calidad, origen y características diferenciadas de la pera producida en El Bierzo, estrechamente ligadas a las condiciones climáticas, edáficas y al "saber hacer" de generaciones de agricultores bercianos.

Con este reconocimiento la histórica Marca de Garantía Pera Conferencia del Bierzo da paso a una figura de calidad superior, la Denominación de Origen Protegida Pera del Bierzo, que contará con el amparo y la protección que otorga la normativa europea a los productos agroalimentarios vinculados a un territorio concreto. Este avance permitirá reforzar la identidad del producto y mejorar su posicionamiento comercial.

La Asociación Berciana de Agricultores, entidad promotora de esta iniciativa, ha agradecido el esfuerzo y compromiso de agricultores, cooperativas, administraciones y técnicos que han contribuido a hacer realidad este "importante hito" para el sector frutícola berciano, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Asociación.

No obstante, ha aclarado que la entrada en vigor efectiva de la DOP requerirá todavía de diversos trámites administrativos y, a partir de ahora, deberá abordarse la elaboración y aprobación del reglamento de funcionamiento, la constitución del futuro Consejo Regulador y la puesta en marcha de las estructuras de control y certificación necesarias para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones.

Por este motivo, la pera comercializada bajo el sello de la DOP Pera del Bierzo no llegará previsiblemente a los mercados hasta la cosecha de 2027, una vez completado todo el proceso de implantación de la nueva figura de calidad.

Hasta entonces el sector continuará con el trabajo encaminado a realizar la transición desde la Marca de Garantía "con todas las garantías" y con la máxima participación de los operadores implicados.

Por otra parte, ha destacado que la obtención de la DOP constituye además una herramienta "fundamental" para garantizar el futuro de un cultivo "estratégico" para la economía agraria de la comarca, lo que contribuye a la fijación de población en el medio rural, al mantenimiento de explotaciones profesionales y a la generación de valor añadido para todo el territorio.