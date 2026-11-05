Vivienda, empleo y regularidad administrativa, entre las propuestas de Cáritas Española a los partidos

Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española ha pedido a los partidos políticos que concurren en las elecciones del próximo 29 de noviembre que incluyan en sus programas once propuestas elaboradas junto a personas en situación de exclusión, entre las que destacan, una protección integral para el acceso a la vivienda, la reducción de la precariedad laboral y la revisión de las condiciones de acceso regular al territorio.

"Lo que las personas nos han dicho es: vivienda, empleo y regularidad administrativa", ha explicado la coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española, Ana Abril, en un encuentro informativo para presentar el documento 'Propuestas de Cáritas ante las elecciones generales 2026'. Cáritas ya se ha reunido con todos los partidos con representación a nivel nacional para presentar sus medidas y valora como "positiva" la acogida de las mismas.

El documento es fruto de un proceso iniciado hace diez meses con cerca de 940 personas acompañadas por la organización, que han participado en 84 grupos de reflexión, y que posteriormente se ha enriquecido con el conocimiento acumulado por el Observatorio de la Realidad de Cáritas y con los análisis de la Fundación FOESSA, para traducir las necesidades en propuestas concretas.

En concreto, Abril ha precisado que en todos los grupos, los participares insistieron en los problemas con la vivienda. En este sentido, Cáritas pide la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para garantizar a todas las personas que residen en habitaciones las mismas garantías que amparan al resto de arrendamientos de vivienda, para que puedan empadronarse y tener acceso a la salud o educación de los hijos.

"No se trata de normalizar que familias enteras vivan en habitaciones, pero sí sabemos que muchas viven en habitaciones y hay que protegerlas", ha precisado la referente de políticas de vivienda y salud de Cáritas Española, Virginia Pastrana, puntualizando que sería una medida que se debería tomar mientras se resuelve el problema del acceso de todas las personas a una vivienda digna.

La labor social de la Iglesia también solicita la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para asegurar que las personas afectadas por desalojos tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada sin que se produzca el desalojo de su hogar mientras no se garanticen estas condiciones mínimas; y pide un parque de vivienda social y viviendas de emergencia.

En materia laboral, Cáritas Española también reclama a los partidos modificar el Estatuto de los Trabajadores para que se deba justificar mediante justa causa, la realización de un contrato a tiempo parcial y regular la formación práctica de acceso al empleo para los colectivos atendidos por las entidades sociales.

Además, en cuanto a la situación de las personas migrantes, urge a "revisar las condiciones de acceso regular al territorio así como a una autorización de residencia que contemple otros requisitos no vinculados a contar con un contrato de trabajo" y apostar por la reagrupación familiar.

Entre otras propuestas, también reclama ampliar la cobertura pública en materia de salud bucodental, oftalmológica y auditiva a personas en exclusión y reforzar el control sobre las contrataciones de empleadas del hogar solicitando que se exija su registro en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Asimismo, pide impulsar el desarrollo reglamentario de la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación; sacar del "cajón" la ley integral contra la trata y reformar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) centrándolo en la unidad familiar nuclear o modificando el régimen de requisitos de acceso, especialmente los vinculados a la residencia administrativa.

También propone cumplir con el compromiso del 0,7% del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); modificar la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y que las políticas públicas establezcan medidas activas para la protección de las familias frente a las vulnerabilidades hídrica y energética.

Desde Cáritas han advertido de que con este documento no pretenden "decirle a nadie lo que tiene que pensar" pero sí "acercar la experiencia de quienes lo están pasando mal y que normalmente no tiene un espacio para alzar su voz".