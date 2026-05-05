Los bancos de alimentos buscan 25.000 voluntarios para la recogida de primavera 2026

Archivo - Voluntarias recogen comida donada durante una campaña de la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) necesitan 25.000 voluntarios para la nueva edición de la Recogida de Primavera 2026, que se celebrará los próximos 5, 6 y 7 de junio en las principales cadenas de alimentación de toda España.

Bajo el lema 'Lo damos todo', esta campaña solidaria tiene como objetivo "abastecer los almacenes de los Bancos de Alimentos para seguir atendiendo a miles de personas afectadas por incremento del coste de la vida, especialmente en alimentación y vivienda", según ha explicado FESBAL en un comunicado.

Según señala la federación, esta recogida es importante en un contexto en el 12,6 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone más del 25,7% de la población, de ellos, 4 millones en situación de pobreza severa.

Por ello, animan a los ciudadanos a apuntarse como voluntarios para ayudar en los más de 2.500 puntos de venta participantes, donde informarán a los clientes y los animarán a sumarse a esta iniciativa solidaria.

"El voluntariado es decisivo para el éxito de la campaña. Allí donde hay personas voluntarias, la participación ciudadana aumenta de forma significativa. Su labor no solo impulsa las donaciones, sino contribuye a dar visibilidad concienciar y sensibilizar sobre la inseguridad alimentaria, entendida como la falta de acceso a una alimentación suficiente, adecuada y nutritiva por motivos económicos, sociales o culturales", subraya FESBAL.

Para participar, deberán dedicar cuatro horas durante el fin de semana de la campaña y se encargarán de informar sobre las distintas formas de donación, ya sea mediante aportaciones en caja o entrega de productos no perecederos, y de ayudar en lo que necesiten a los clientes durante su proceso de colaboración.

Además, una vez finalizada la recogida, la federación señala que también será necesario apoyo en tareas logísticas, como la clasificación y organización de los alimentos.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la web de FESBAL o en la página del Banco de Alimentos de su provincia.

La Recogida Primavera, junto con la Gran Recogida, son las principales campañas impulsadas por los Bancos de Alimentos asociados a FESBAL para garantizar la continuidad de su labor. Gracias a estas iniciativas, en 2025 se distribuyeron más de 106.000 toneladas de alimentos a través de miles de entidades sociales, atendiendo a cerca de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.

"Cada gesto cuenta. Con solo unas horas, podemos llenar más platos de los que imaginas. Apúntate al voluntariado de la Recogida Primavera y demostremos que, cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo", ha subrayado el presidente de FESBAL, Pedro Llorca.