Los bancos de alimentos distribuyen más de 23.000 litros de leche tras las inundaciones por las últimas borrascas

Archivo - Imágenes de la localidad gaditana de Ubrique, a 9 de febrero de 2025 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bancos de alimentos de las provincias más afectadas por las recientes inundaciones en el sur de España han distribuido 23.520 litros de leche.

Así, tras la ejecución del fondo de emergencia de 20.000 euros habilitado en febrero por la Fundación Reina Sofía, en coordinación con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), han podido cubrir necesidades básicas de alimentación en los días posteriores al temporal.

El paso de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta' por el sur de España provocó lluvias torrenciales, inundaciones, cortes de carreteras y evacuaciones preventivas de miles de personas, especialmente en Andalucía, en provincias como Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. En estas zonas, el desbordamiento de ríos como el Guadalquivir obligó al desalojo de numerosos vecinos y generó una situación de especial vulnerabilidad para muchas familias.

En este sentido, la presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz, Isabel Gomis, ha expresado su "más profundo y sincero agradecimiento" a la Fundación Reina Sofía por su "generosa" donación de leche destinada a la provincia.

"ALIVIO INMEDIATO Y VITAL"

"Este cargamento representa un alivio inmediato y vital para cientos de familias gaditanas que, tras las persistentes y dañinas lluvias de este invierno, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad", ha asegurado.

De la misma manera, Gomis ha destacado el "compromiso histórico" de la reina Sofía con los bancos de alimentos, "como un faro de solidaridad y sensibilidad social en los momentos de mayor dificultad".

Este apoyo se enmarca en una colaboración entre la Fundación Reina Sofía y Fesbal, activa desde 2012, y consolidada como una de las líneas sociales más relevantes de la institución. Esta alianza ha contribuido de manera continuada a reforzar la capacidad de los bancos de alimentos asociados a la Federación para afrontar situaciones de crisis y garantizar el acceso a alimentos esenciales, especialmente leche y productos infantiles, entre las familias más vulnerables.

En 2025, la Fundación Reina Sofía destinó más de 600.000 euros en ayudas directas a los bancos de alimentos, orientadas a mejorar la capacidad de distribución, reforzar infraestructuras y atender necesidades específicas en toda España.