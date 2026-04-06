Los bancos de alimentos de Madrid atendieron en 2025 con una comida diaria a más de 100.000 personas

Archivo - Voluntarios durante la iniciativa Gran Recogida de Alimentos 2025 en el Banco de Alimentos de Madrid, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bancos de alimentos de Madrid suministraron una comida diaria a 105.552 personas a través de 536 entidades benéficas, según el avance de datos de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.

Además, de los datos se desprende que el año pasado, los bancos de alimentos de Madrid distribuyeron un total de 17.924.404 kilos (kg) de alimentos y 38.526.480 comidas. Asimismo, destaca que evitaron la destrucción de 11.297.575 kg de alimentos y sus correspondientes emisiones de CO2.

A 31 de diciembre de 2025 había 360 personas voluntarias, el 92% de las personas que trabajan en los bancos de alimentos de Madrid. Del total de empleados, el 69% son hombres y el 31%, mujeres.

En cuanto a la Gran Recogida de Alimentos 2025, destaca que se consiguieron 1.622.561 kg, de los cuales 341.449 kg de alimentos físicos y el resto, donaciones económicas que sirvieron para adquirir 1.281.112 kg.

Desde su fundación en 1994 hasta 2025, la Fundación Banco de Alimentos de Madrid ha distribuido 359,6 millones de kg de alimentos.