Black Friday solidario: Las microdonaciones podrían recaudar hasta 5,6 millones para causas sociales

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las compras realizadas por el Black Friday podrían suponer una recaudación de hasta 5,6 millones de euros en microdonaciones para causas sociales si todos los consumidores redondearan su compra con 22 céntimos, según una estimación realizada por Worldcoo con motivo de esta campaña comercial.

Para llegar a esta estimación de 5,6 millones de euros, Worldcoo se basa en los datos del observatorio Cetelem según el cual "el 68% de los españoles adultos tiene previsto realizar compras durante este Black Friday, lo que determinaría que 25,7 millones de personas realizarán una compra, siendo el ticket medio de 278 euros".

Esta recaudación se podría destinar a diversas causas sociales como continuar ayudando en la recuperación de los afectados por la DANA de Valencia. El año pasado, la campaña alcanzó las 71.000 microdonaciones.

Las microdonaciones tienen un target muy específico: personas jóvenes, muy solidarias, pero con un poder adquisitivo limitado. Así, gracias a fórmulas como el redondeo solidario o el céntimo solidario, los consumidores pueden realizar pequeñas donaciones de forma sencilla, destinando la ayuda a aquella ONG o proyecto que desee.

Worldcoo desarrolla e implementa diferentes canales de recaudación para ayudar a las ONG a encontrar los recursos económicos necesarios para impulsar sus proyectos sociales y de cooperación en todo el mundo. Desde su creación, ha financiado más de 1.100 proyectos, gracias a las más de 97 millones de donaciones.

Algunas de las muchas entidades sociales que mantienen proyectos solidarios a través de microdonaciones son Unicef, Oxfam Intermón, Cruz Roja y Save The Children (estas dos últimas con proyectos activos relacionados con la DANA). Para ello, Worldcoo mantiene acuerdos de colaboración con diversas compañías de distribución así como cadenas de restauración y compañías con marketplaces, como Correos.