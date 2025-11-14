Bruselas lanza convocatoria de voluntariado para jóvenes con presupuesto de 175 millones

Archivo - Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha lanzado este viernes la convocatoria anual del programa de voluntariado para jóvenes, conocido como Cuerpo Europeo de Solidaridad, que contará con un presupuesto reforzado que llega hasta los 175,3 millones de euros.

El programa seguirá capacitando a miles de jóvenes para participar en acciones solidarias en toda Europa y más allá. En la última década el programa ha contado con la participación de más de 150.000 jóvenes y ha reforzado a 22.000 proyectos de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo.

Con un 5 por ciento más de dotación, la convocatoria de este año busca ampliar las oportunidades de voluntariado, toda vez la tasa de absorción del presupuesto es del cien por cien y la demanda de voluntariado sigue superando la financiación disponible, por lo que hasta ahora solo uno de cada diez jóvenes inscritos puede acceder a los programas.

En 2026, la iniciativa cumple 30 años de vida y diez desde la puesta en marcha del formato actual. En esta ocasión el programa mantendrá la inclusión y diversidad, la sostenibilidad medioambiental, la transformación digital y la participación democrática como sus cuatro pilares básicos.

Según ha valorado el comisario de Equidad intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, la iniciativa conecta "la energía de los jóvenes con los valores perdurables de Europa", tales como la "empatía, la comunidad y la acción". El programa es un ejemplo europeo de la participación juvenil para impulsar la justicia, la solidaridad y la esperanza en el continente, ha agregado.