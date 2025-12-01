Cáritas lanza su campaña de Navidad: "Tener una vida digna no debería ser cuestión de suerte"

Una madre abrazando a su hijo en una imagen de la campaña de Navidad de Cáritas Española. - CÁRITAS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española ha lanzado este lunes su tradicional campaña de Navidad bajo el lema 'Mientras haya personas hay esperanza', con la que invita a los ciudadanos a colaborar para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y lograr que "tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte".

"Tener una vida digna, acceder a los derechos humanos, vivir en paz, con seguridad, tener un hogar, un empleo, acceder a una buena educación y a la protección de la salud, no debería ser una cuestión de suerte. No deberíamos ampararnos en la probabilidad ni en el azar para justificar tener o no tener derechos y dignidad", ha explicado la responsable de la campaña de Navidad y coordinadora del equipo de Relación con Donantes e Instituciones de Cáritas Española, María Ángeles García.

Por ello, la labor social de la Iglesia propone aprovechar el tiempo de Adviento para "tomar conciencia" y vivir unos días de Navidad y de fiesta que sean "coherentes" con la dignidad propia y la de todas las personas.

Según el IX Informe FOESSA, 4,3 millones de personas en España se encuentran en situación de exclusión severa, un tercio de ellas niños, y las familias encabezadas por mujeres y las personas migrantes en situación irregular se encuentran entre las más afectadas.

Precisamente, en el vídeo de la campaña se puede ver a algunas personas que representan a colectivos vulnerables, como una trabajadora de la limpieza, una madre sola con su hijo viviendo en 10 metros cuadrados o un hombre migrante trabajando en el campo. Todas ellas aparecen comiendo las 12 uvas de la "suerte" mientras una voz en off señala que tener una vida digna "es un derecho".

La Campaña de Navidad es, junto a la del Día de Caridad (Corpus Christi), una de las dos ocasiones del año en las que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza que realizan las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país.

En el último ejercicio, Cáritas destinó más de 486,9 millones de euros para acompañar a 2,1 millones de personas dentro y fuera de España con problemas de inseguridad alimentaria, desempleo, vivienda y salud mental. Esto fue posible, según señala la confederación, gracias a la "generosidad" de miles de socios, donantes y colaboradores privados, que aportaron más de 343,5 millones, lo que supone más del 70,5% del total de los recursos invertidos.