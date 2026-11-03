CERMI urge a Derechos Sociales a aprobar el decreto regulador de la tarjeta europea de discapacidad

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a dar el impulso definitivo y aprobar con carácter urgente el Real Decreto por el que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

En una comunicación dirigida al ministro Pablo Bustinduy, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha expresado la preocupación del movimiento social de la discapacidad por la necesidad de culminar cuanto antes la tramitación de esta disposición reglamentaria, que considera de extraordinaria relevancia para los derechos, la autonomía personal y la movilidad de las personas con discapacidad.

Según el CERMI, la Tarjeta Europea de Discapacidad permitirá avanzar hacia el reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad entre los Estados miembros de la Unión Europea y facilitará que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y acceder a determinados beneficios y condiciones de acceso en igualdad de condiciones cuando se desplacen por otros países europeos. El decreto contempla también la regulación de la Tarjeta Europea de Estacionamiento.

El CERMI ha recordado que España desempeñó u">n papel especialmente activo y determinante en el impulso de esta iniciativa en el ámbito europeo, contribuyendo de manera decisiva a hacer realidad la Directiva que establece este nuevo instrumento de reconocimiento y garantía de derechos". Por ello, considera particularmente lamentable que nuestro país, "después de haber contribuido tan significativamente a promover esta regulación europea, no complete su incorporación al ordenamiento jurídico interno cuando la tramitación del correspondiente Real Decreto se encuentra ya muy avanzada".

La entidad reclama, por tanto, un esfuerzo final para completar los trámites pendientes y aprobar la norma en las próximas semanas. A juicio del CERMI, la proximidad de la convocatoria electoral y la eventual situación de un Gobierno en funciones "no deberían conducir a paralizar ni demorar innecesariamente una iniciativa de esta naturaleza".

En este sentido, el CERMI considera necesario examinar y aprovechar las posibilidades jurídicas de culminar la aprobación de la disposición incluso en el supuesto de que el Gobierno se encuentre en funciones, atendiendo a su vinculación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea y al régimen jurídico aplicable a la transposición de directivas durante dicho periodo.

El presidente del CERMI ha solicitado al ministro que imparta las instrucciones oportunas para acelerar los procedimientos pendientes, coordinar a los órganos administrativos y ministerios que deban intervenir y otorgar al proyecto de Real Decreto la prioridad necesaria para que pueda ser aprobado sin más demoras.

Para el CERMI, culminar esta regulación constituiría un avance tangible en la construcción de una Europa más accesible, inclusiva y comprometida con los derechos de las personas con discapacidad, además de permitir a España cumplir efectivamente el compromiso europeo que contribuyó a promover.